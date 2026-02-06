Javier Romero se impone con el 70 % de los votos en las elecciones del Real Club de Regatas de Alicante

Javier Romero ha sido elegido presidente del Real Club de Regatas con 686 votos, el 70,5 % del total, y asumirá el cargo el próximo miércoles.

En unas elecciones marcadas por la presentación de tres listas y por la crispación entre sectores del club a raíz de la situación económica y la inversión planteada para reparar los pantalanes, los socios han dado un amplio margen de apoyo a la candidatura de Romero, muy diferente a los resultados cerrados de los dos últimos comicios.

La jornada, que empezó a las 9:00, se desarrolló sin incidentes y acumuló una participación del 47,2 %, 975 socios sobre un censo de 2.065, en la línea de las elecciones de 2022.

Justo tras proclamarse su victoria, Romero ha anunciado que realizará la prometida auditoría de las cuentas del club, porque "todos necesitamos saber de qué dinero disponemos y cuál es el futuro que tenemos".

Pilar Cortés

Igualmente, se ha comprometido a integrar a las personas de las otras candidaturas que quieran colaborar con el trabajo por venir. Explica que el amplio apoyo recibido se debe a que "los socios han tenido claro lo que han querido, y quieren que gente de toda la vida siga rigiendo los destinos del club".

Hacia la hora del cierre de la mesa, las 20:00, las instalaciones del club eran un hervidero de socios que aguardaban el inicio del conteo. Tuvieron que esperar, pues la mesa cerró varios minutos más tarde de lo previsto y el escrutinio comenzó a las 20:40, para no acabar hasta las 23:00 horas.

En la sala se encontraban los tres candidatos, rodeados por sus respectivos séquitos, pero a juzgar por las sensaciones, los integrantes de la lista de Romero y sus seguidores eran mayoría.

Javier López, que obtuvo el voto de 228 socios, ha mostrado su confianza en la nueva junta y ha adelantado que "estaremos para apoyar, colaborar y hacer oposición en el buen sentido de la palabra". "Somos gente no tan conocida en el club pero tenemos ganas y creo que podemos aportar muchas cosas", finalizó López.

Juan José Albert, cabeza de la tercera candidatura en presentarse, se mostró satisfecho con sus 59 votos y asegura que se postuló por convicción y "compromiso" con el club. Aunque descarta colaborar con la nueva junta, espera que esta se centre en superar la división entre las secciones del club y rescate algunas de sus propuestas, como la creación de un centro de tecnificación o la reforma de los estatutos para empoderar a la asamblea.