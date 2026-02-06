La etapa reina de la Volta a la Comunitat saldrá de La Nucía este sábado

Este sábado a las 12 horas La Nucía será la salida de la “etapa reina” de la Volta a la Comunitat Valenciana Gran Premi Sabadell 2026, desde el Estadi Olímpic. Tendrá 172 km. y cinco puertos de montaña por lo que será decisiva. El público podrá hacerse fotos y ver en directo a varios de los mejores ciclistas mundiales como Remco Evenepoel (BORA), campeón del mundo contrarreloj, el sprinter Binian Girmay (NSN Cycling), los españoles Carrillo y Romeo (Movistar) o el portugués Joao Almeida (UAE) y un total 9 equipos World Tour.

La Volta Comunitat Valenciana es una prueba UCI ProSeries que está siendo retransmitida en directo por Eurosport y À Punt, por lo que tendrá una gran repercusión mediática y supondrá una gran promoción para La Nucía.

Entrada libre para el público: Salida y previa

Por segundo año La Nucía será la salida de una etapa de la Volta Comunitat Valenciana de Ciclismo. Será mañana sábado a las 12 horas desde delante del Estadi Olímpic Camilo Cano. Pero desde las 10,40 h. los aficionados y aficionadas al ciclismo podrán disfrutar del control de firmas y presentación de los equipos. Allí podrán ver de cerca a los ciclistas e incluso fotografiarse con ellos; ya que la entrada es libre y gratuita al parking del Estadi.

El público podrá ver el ambiente, montaje y salida de esta importante carrera por etapas, la primera en Europa en 2026.

Gran nivel de participantes

Ente los participantes destaca la presencia del belga Remco Evenepoel (Red Bull BORA – Hansgrohe) que será el rival a batir en esta edición 2026. También destaca la presencia del portugués Joao Almeida que capitaneará el todopoderoso UAE o el completo sprinter eritreo Binian Girmay (NSN Cycling), que lidera la clasificación tras vencer en la primera etapa al sprint. Otros ciclistas que están llamados a ser protagonistas en la VCV 2026 serán: el belga Cian Uijtdebroeks (fichaje estrella del Movistar y ex VISMA), los españoles Mikel Landa (Soudal), Marc Soler (UAE), Iván Romeo y Pablo Castrillo (Movistar), los italianos Giulio Pelizzari (Bora) y Antonio Tiberi (Bahrain), el francés Paul Magnier (Soudal) y el ruso Aleksandr Vlásov (Bora).

Etapa reina y 5 puertos

La cuarta y penaúltima etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026 tendrá la salida en La Nucía, desde el Estadi Olímpic Camilo Cano, mañana sábado 7 de febrero a las 12 horas. Será una etapa montaña con cinco puertos y 3.300 metros de desnivel en 172 km. de recorrido. Destacan Coll de Rates, el Alto del Miserat y la subida final a Cumbres del Sol, precedida del “Muro de Pou” con rampas del 22%. Será una etapa decisiva, con meta en Teulada, para la general final de la VCV.

9 equipos World Tour

La Volta a la Comunitat Valenciana Gran Premi Sabadell 2026 cuenta con un pelotón de gran nivel internacional al ser una prueba UCI ProSeries con 9 equipos World Tour: UAE Team Emirates XRG, Movistar Team, INEOS Grenadiers, Lidl Trek, Bahrain Victorious, Red Bull BORA – Hansgrohe, NSN Cycling Team, Soudal Quick-Step y Uno-X Mobility.