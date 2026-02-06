El Horneo Eón renueva a los alicantinos Domenech y Moreno

El Horneo Eón Alicante ha anunciado las renovaciones del portero Roberto Domenech hasta 2027 y del lateral Augusto Moreno de la Santa hasta 2028 como jugadores del primer equipo. Con la ampliación de contrato de ambos, el club busca dar continuidad a su proyecto en Asobal y reforzar el ADN alicantino del equipo.

Los dos jugadores, que llegaron a la plantilla este verano, han sido piezas clave durante la primera vuelta, en la que disputaron todos los encuentros. En el caso de Domenech, su 26,30 % de efectividad (111 paradas de 422 lanzamientos) lo sitúa entre los mejores porteros de la competición.

Identidad alicantina

Tanto Domenech, de 23 años, como Moreno, de 26, valoran la apuesta del club por jugadores de Alicante y por reforzar el "sentimiento de pertenencia" al club.

“Está bien que se apueste por gente de Alicante porque, además, sirve para promocionar este deporte, que falta hace. También es muy importante que la ciudad tenga proyectos como este. Yo confío muchísimo en él y creo que, si seguimos así, iremos a más”, ha confesado Domenech.

Por su parte, para Moreno “es muy importante” que el club apueste por jugadores alicantinos para dar continuidad al proyecto: “En Alicante se han formado grandes jugadores y que el club confíe en ellos y los traiga de vuelta a su casa hace que el club, la afición y la provincia se unan para que este proyecto siga adelante”.

Roi Sánchez, entrenador del equipo, también destaca que ambos sean de la ciudad: “Es muy importante que el club apueste por chicos de Alicante y les dé ese sentimiento de pertenencia”.

Domenech: "Esta es mi casa"

Para Roberto Domenech, se trata de algo más que una renovación: “Considero que esta es mi casa, es mi ciudad y creo que no hay mejor sitio para estar. Ya que hay un equipo en la máxima categoría, había que aprovecharlo, así que estoy muy contento de que quieran seguir contando conmigo. Yo, por mi parte, voy a darlo todo y a aportar lo máximo al equipo”.

Sobre su papel esta temporada, el portero alicantino asegura sentirse “muy cómodo” gracias al club y a sus compañeros: “La entidad y mis compañeros me han acogido muy bien y eso se ve reflejado en la pista. Creo que tenemos una gran conexión cuando jugamos y se ha podido ver en los últimos partidos”.

Moreno, que viste el dorsal 15 del equipo, se muestra “muy contento” de que el club haya confiado en él para los dos próximos años: “Es una oportunidad para seguir demostrando de lo que soy capaz y creo que tengo mucho que ofrecer”.

Sobre su rol esta temporada, reconoce que se siente “con confianza y poco a poco cogiendo experiencia” en una categoría nueva para él, pese a que incluso consiguió el ascenso con su anterior equipo, el Caserío Ciudad Real.

Hombres clave para el entrenador

Roi Sánchez confiesa estar “muy contento” porque “son jugadores básicos” para el equipo. Sobre Roberto, lo destaca como “un portero con experiencia en Asobal a pesar de su juventud”.

Sobre Augusto, el técnico gallego lo describe como “el soldado defensivo del equipo”. “Es nuestro corazón y un jugador súper importante en el eje defensivo. Él también es de la ciudad, siente el club y ponemos en él una de las bases del futuro del equipo”, ha señalado.

Por su parte, Abraham Rochel, director deportivo del club, asegura que están “muy contentos de que dos jugadores de la casa continúen en la entidad” y los ha detacado como "el claro ejemplo para los jóvenes alicantinos de que no hace falta salir de Alicante para jugar en la élite. Con ilusión y trabajo también se llega".