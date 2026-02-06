El HLA Alicante visita Ourense en busca de la primera victoria del año

Cambia el mes, pero el HLA Alicante aún no cambia el resultado. Los de Rubén Perelló visitan este sábado el Pazo dos Deportes Paco Paz para enfrentarse al Ourense Baloncesto. El equipo busca reencontrarse con la victoria previo a una semana de tres partidos.

Pese a situarse en la mitad alta de la Primera FEB, los alicantinos llevan sin ganar desde el 28 de diciembre. Menorca, Coruña, Obradoiro y Palencia han sido sus verdugos en enero. Aun así, Perelló se muestra “con ganas e ilusión de hacer un buen partido”.

Ambos necesitan ganar

El Club Baloncesto Ourense, comandado por Ramón López, se encuentra decimotercero, con un récord de 7-10. Al igual que los alicantinos, se encuentran en una mala dinámica que les hace acumular tres derrotas consecutivas, la última ante el Fuenlabrada.

A nivel individual, el conjunto gallego cuenta con tres nombres clave. Rafa Lisboa, como base, acumula 12,4 puntos y 3,6 asistencias por partido que le sitúan como líder en ambas estadísticas del equipo. A su lado, el escolta Gabriel Kalscheur promedia 11,5 puntos que le sitúan como una amenaza a tener en cuenta. En la pintura, los 5,1 rebotes por partido de Romaro Gill anclan la defensa del equipo gallego.

En rueda de prensa, Perelló mostró un amplio conocimiento de sus rivales. “Son el mejor equipo en rebote ofensivo de la competición. Tienen automatismos donde van 4 jugadores al rebote y consiguen muchas segundas opciones. Controlar el rebote y nuestro aro va a ser una de las claves” declaró el mallorquín.

Un calendario apretado

El partido del sábado marcará el inicio de una semana repleta de partidos. El HLA Alicante se enfrentará a Ourense fuera, regresará miércoles al Pedro Ferrándiz para recibir al Melilla y marchará a Fuenlabrada el domingo. Ante esta situación, el conjunto alicantino busca ganar para afrontar los próximos encuentros en una nueva dinámica. “El equipo tiene que reconectar nuevamente, necesitamos una victoria. Es momento de conseguir esa victoria que nos permita hacer un cambio de chip para volver a la energía y positividad que nos han caracterizado”, declaró Perelló en la rueda de prensa previa al partido.

La necesidad imperante de victorias por ambas partes marcan el partido como uno de los más interesantes de la jornada, un choque donde los dos conjuntos buscarán cortar con sus rachas de derrotas. Los detalles, la concentración defensiva y la energía serán clave para que los alicantinos vuelvan con la primera victoria del año.