Más de 250 deportistas disputarán en Torrevieja por el Campeonato de España

Durante un fin de semana, Torrevieja se convierte en la capital del taekwondo nacional. La ciudad acogerá la 50ª edición del Campeonato de España. En ella se reunirán tanto jóvenes promesas como los mejores talentos del país. El evento tendrá lugar en el Palacio de los Deportes “Tavi y Carmona”. La primera jornada albergará la categoría senior, mientras que la segunda, el domingo, estará reservada para los precadetes.

La competición contará con la participación de más de 250 taekwondistas en la categoría senior. Entre ellos, destacan nombres olímpicos como Adrián Vicente o Adriana Cerezo, plata en Tokio 2020. Entre los nuevos nombres, el espectador podrá ver a competidores como Mikel Fernández, subcampeón del mundo sub 21 el pasado diciembre, o Elsa Secanell y Carla Sesar, ambas medallistas en la misma competición.

CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR TAEKWONDO 2026 / INFORMACIÓN

El evento es clave en el calendario de estos deportistas. Muchos esperan poder sumar puntos para afianzarse en el equipo nacional. Por ello, estarán presentes todos los deportistas que compitieron tanto en el mundial senior como en su versión sub 21. Esto servirá para consolidar un relevo generacional en el conjunto español.

Los combates comenzarán a las nueve de la mañana y se alargarán hasta las dos y media. En la sesión matutina se disputarán las eliminatorias y semifinales, mientras que las finales se reservarán para la tarde, a partir de las tres y media en el mismo emplazamiento.

Esta edición conmemora los 50 años transcurridos desde la primera edición del Campeonato de España. De esta surgió el primer equipo nacional español de taekwondo. Aquel grupo de deportistas sentó las bases de una disciplina que, con el paso de las décadas, ha convertido a España en una potencia internacional.