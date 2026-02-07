Exhibición de Evenepoel para llevarse la etapa reina de la Volta a la Comunitat Valenciana y el jersey amarillo

Remco Evenepoel se adjudica la etapa reina de la Volta a la Comunitat Valenciana, de 172 kilómetros entre La Nucía y Teulada. La llegada en solitario del ciclista del equipo Red Bull Bora le sirvió para enfundarse el jersey amarillo de líder de la general.

La etapa, con cinco puertos puntuables, estaba marcada por todos los aspirantes al triunfo tras no contabilizar los tiempos de la contrarreloj individual del jueves. Las expectativas eran altas, pero los ciclistas no defraudaron. El recorrido fue pasando facturas a los corredores y, ante esto, el favorito no falló. A trece kilómetros de la meta, Evenepoel asestó el golpe definitivo a la etapa y probablemente a la general.

Salida de la etapa entre La Nucía y Teulada / David Revenga

La carrera arrancó muy animada. Después de apenas diez kilómetros, los ciclistas debían afrontar la ascensión al Coll de Rates. El primer grupo de escapados lo integraron Danny Van der Tuuk (Euskaltel), maillot de la montaña que salió decidido a defender su jersey. Fue seguido por Carlos García (Burgos BH), Julian Bernard (Lidl-Trek), Steft Cras (Soudal), Lewis Askey (NSN), Jakub Otruba (Caja Rural), Fernando Tercero (Polti) y Tommaso Nencini (Solution Tech).

En la cima, el polaco Van der Tuuk pasó en primera posición aumentando su renta sobre Carlos García. Mientras tanto el pelotón, con el Red Bull Bora, mantenía una desventaja de más de dos minutos con los escapados. En las primeras rampas del ascenso del Miserat, el puerto más duro en esta edición, el líder Biniam Girmay se descolgó. Al mismo tiempo se produjeron algunas caídas, en una de las cuales se vio involucrado el estadounidense Andrew August (Ineos), vencedor en la etapa del viernes.

Los escapados coronaron el puerto con, esta vez, García por delante de Van der Tuuk. Por detrás, la cabeza del pelotón pasaban por la cima con algo menos de dos minutos de desventaja. El polaco aún llegó a coronar la tercera cima del día antes de quedarse descolgado de las primeras unidades de la carrera, con el dúo formado por Bernard y Cras como últimos supervivientes de la escapada.

El equipo Red Bull Bora previo a la etapa / David Revenga

A continuación el pelotón, ya muy fragmentado fue perdiendo corredores ante el fuerte ritmo impuesto por el UAE Emirates y Red Bull Bora, quedando apenas una veintena en el grupo perseguidor. A 13 kilómetros de meta, Remco Evenepoel reventó la carrera. Sin levantarse del sillín impuso un fuerte ritmo que destrozó a sus compañeros entre los que se encontraban los UAE Emirates Joao Almeida y Brandon McNulty. El belga fue incrementando paulatinamente su renta al trío perseguidor formado por Almeida, Giulio Pellizzari (Red Bull Bora) y Antonio Tibari (Bahrain), a los que consiguió unirse McNulty a 2 kilómetros de meta.

Evenepoel llegó a meta en solitario, para sumar su cuarto triunfo de la temporada, con 24 segundos de ventaja sobre Almeida y Pellizzari, que en este orden también conforman el podio de la general. Este domingo concluye la carrera con la última etapa entre Bétera y Valencia, de 93 kilómetros, con la subida del puerto del Garbí a 40 km de meta.