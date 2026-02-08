Elche reúne a más de 1.100 corredores en la XI edición de la 10K Rotary
La prueba, organizada por el Rotary Club Elche Illice, destinó su recaudación a un nuevo proyecto social de la Fundación Conciénciate
Elche ha acogido este domingo, por la mañana, la XI edición de la carrera 10K Rotary – Conciénciate, organizada por el Rotary Club Elche Illice en colaboración con el Ayuntamiento de Elche, y que superó los 1.100 participantes.
La prueba mantuvo su trazado urbano habitual. La salida se dio a las 10.00 horas desde la pista de atletismo del Estadio Municipal Manolo Jaén, con un recorrido que incluyó una gran recta de casi cinco kilómetros por las avenidas de la Libertad, Universidad y Alcalde Vicente Quiles.
Del total de inscritos, el 35% fueron corredores de Elche, mientras que el 65% restante procedió de fuera del municipio, con presencia de atletas llegados desde provincias como Tenerife, Madrid, Cuenca, Sevilla o Salamanca. En cuanto a la participación por género, el 75% fueron hombres y el 25% mujeres.
La carrera contó además con más de 100 atletas federados, participantes de una docena de nacionalidades y la presencia de 14 corredores con discapacidad, reforzando el carácter inclusivo del evento.
La recaudación obtenida a través de la prueba se destinó íntegramente a la Fundación Conciénciate, con el objetivo de impulsar su nuevo proyecto social, vinculado a un recurso residencial temporal para unidades familiares con menores en situaciones de emergencia.
