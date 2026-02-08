El Eldense acaba con el líder

Llegaba el líder Sabadell al Nuevo Pepico Amat y con ello el reto del Eldense de poder meter mano a un conjunto sólido y con ello recortar puntos respecto a una primera plaza que los de Claudio Barragán buscaban poder poner en jaque. Los locales tras sumar en Algeciras a domicilio, llegaban a cerrar la jornada del sábado con un choque que dio salida a un eléctrico encuentro que pronto mostró deudas pendientes de la ida. A los cinco minutos el Eldense dinamitó el choque, asistencia al área resuelta por Nacho Quintana resolviendo por bajo para superar a Fuoli y romper el planteamiento visitante.

Sentó fatal el gol a los arlequinados y dos entradas forzadas en falta, encendieron a ambos banquillos en una tangana que al Sabadell le vino bien para frenar el ritmo local. Los de Ferran Costa tuvieron balón y lo intentaron mover sin opción de poner en jaque área de un Ramón Vila que intervino por bajo en un pase filtrado al área donde ganó la batalla al ariete catalán.

El Eldense camino de la media hora volvió a ejercer el mando y propuso varios esféricos sobre area de un Sabadell que por arriba, achicaba la zaga visitante. Alto ritmo y voltaje para un encuentro donde los tres puntos eran oro puro donde el Sabadell quería ir arriba a la batalla y el Eldense darle caza en rápidas salidas de juego que no acababa por concretar. La dispuso el Sabadell en un tramo donde desde la frontal, Eneko abajo golpeaba rozando poste local, amen de un añadido de ocho minutos donde los visitantes insistían en ver área local sin éxito antes del descanso. Camino de vestuarios, en la bocana de estos de nuevo subió el voltaje con dos equipos que se retaban cara a la segunda mitad.

Nacho Quintana da el triunfo

De inicio el ex local Alan Godoy cedió su puesto en los visitantes y el Eldense dispuso del primer aviso tras un tenue remate de Dioni de cabeza a manos de Fuoli. Obviamente el Sabadell tenía que ejercer otro papel y nuevamente dispuso de balón y tuvo paciencia para ver por donde poner en jaque área de Ramón Vila, si bien consumía el primer cuarto de hora con apenas un disparo al lateral de la red de Vila. El encuentro, a la altura de las expectativas ni lo conseguía el Eldense poner más de cara ni el Sabadell daba como la tecla aunque insistía y daba su fruto cuando Clemente en banda no ganaba la partida a su marca, asistiendo este al área pequeña donde entraba Genar a ras de césped para poner el empate. El punto no era desdeñable para nadie, pero aún así quedaban opciones y balas por percutir.

Noticias relacionadas

Y la encontró el Eldense tras un remate en área que achicó defensa cuando el cuero encaminaba el gol, cuero suelto al que Nacho Quintana estando listo en área, cazaba para el 2-1. En el añadido el Sabadell solicitó una revisión de un posible penalti que fue ignorado, con lo que el Eldense acabó tumbando al líder.