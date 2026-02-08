El Huesitos La Vila cae en la semifinal de la Copa del Rey

El Huesitos La Vila se queda sin el pase a la final del NTT Data Copa del Rey tras caer este domingo en el estadio del Complutense Cisneros por 39-21, en partido correspondiente a las semifinales de la competición. Decepción en la expedición vilera tras un desenlace que no se esperaba en absoluto cuando el equipo de Falu Quirelli llegaba al descanso con un marcador favorable de 3-21.

El paso por los vestuarios cambió por completo el decorado y el Huesitos no fue capaz de sumar ni un solo punto ante un rival muy apoyado por el público local. Pese a la entrega de los jugadores, el conjunto vilero fue muy inferior a su rival y la remontada era cuestión de tiempo. El Huesitos no encontró en toda la segunda parte la forma de defender su renta y el paso de los minutos fue fatal.

Noticias relacionadas

No pudo ser pese a la ilusión de todo el club pero la entidad ya pone todos los sentidos en el encuentro de la División de Honor ante el Liceo el próximo día 22 en el Pantano.