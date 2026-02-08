El Intercity suma la única victoria para la provincia

El Intercity fue el único equipo de la provincia en sumar la victoria en la jornada de Segunda RFEF, gracias al debut con gol de Rodri Ríos y a un tanto de Romagnoli en el 90. Del resto, empates ante líder y colista, muy diferentes, para Alcoyano y Orihuela; y derrota del Elche Ilicitano en su visita al SanSebastián de los Reyes que corta la buena dinámica franjiverde.

Racha cortada del Ilicitano

El Ilicitano no pudo sacar nada de valor de Matapiñonera donde el Sanse se impuso bajo un diluvio constante. Al cuarto de hora, los madrileños dieron con el gol en un remate de Fer Ruiz y mantuvieron el botín ante un voluntarioso pero errático conjunto franjiverde. En la reanudación, la igualdad en el juego pudo conllevar premio para el filial. Sin embargo, un gol en el añadido de Christian para el San Sebastián de los Reyes finiquitó cualquier opción de los de Cuellar.

Triunfo en el 90 del Intercity

Final dulce para el Intercity, que se llevó el duelo en el Antonio Solana ante el Alcalá con un gol en el minuto 90 de Romagnoli. Tras una primera parte de igualdad y posesión, pese a la poca presencia en áreas, la segunda llevó a los nueve minutos de su debut a anotar a Rodri Ríos. Desde el punto de penalti, Javi Hernández puso el empate, mientras que Koné, para los madrileños, envió un balón al poste. In extremis, Romagnoli anotó el 2-1 final.

Tablas ante el líder del Alcoyano

Punto a domicilio ante el líder Poblense para un Alcoyano que durante el primer tiempo dio la cara, aunque los insulares tuvieron las primeras aproximaciones. La segunda parte volvió a tener algo más de color favorable a un Poblense que por inercia quiso llevarse los tres puntos, aunque erró ante Marcos Leganés. Sumar a domicilio no resultaba exiguo para un Alcoyano que, eso sí, fue cándido en ataque.

Empate con el colista del Orihuela

El Orihuela no concretó el triunfo ante el colista Socuéllamos en un partido donde los escorpiones se adelantaron tras cazar Angel Sánchez un remate. Antes del descanso empató Padilla. En una segunda parte abierta los de casa buscaron el gol con acciones de Monterde y Pipa que no fructificaron. El punto final resulta insuficiente para los intereses de ambos equipos.