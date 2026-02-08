Rebecca Henderson y Max Brandl ganan la Shimano Super Cup Massi La Nucía

La campeona australiana Rebecca Henderson (Orbea Fox Factory Team) y el alemán Maximilian Brandl (equipo nacional de Alemania) han sido los ganadores de la quinta edición de la Shimano Super Cup Massi MTB XCO de La Nucía, que ha abierto este circuito internacional de bicis de montaña UCI C1. El mejor español ha sido Jofre Cullell (BH Coloma Team) que ha sido quinto en élite masculina. Este año se han batido todos los récords de participación con más de 700 bikers de 30 países, en un intenso fin de semana con pruebas en todas las categorías.

La Nucía ha acogido al mejor mountain bike con ciclistas de primer nivel mundial, habituales en las pruebas de la Copa del Mundo, retransmitida en directo por streaming. Esta Shimano Super Cup Massi de La Nucía 2026 fue organizada el club local “La Nucía Coloma Bike Club” y el soporte de Costa Blanca-Diputación de Alicante, la Generalitat Valenciana, Comunitat de l’Esport y el Ayuntamiento de La Nucía.

La entrega de trofeos contó con la presencia de Carlos Coloma, diseñador del circuito, Miguel Ángel Ivorra, Director General de Urbanismo de la Generalitat Valenciana, Sergio Villalba, concejal de Deportes y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía. Destacar la presencia en esta prueba también de la leyenda del mtb Bart Brentjens, primer oro olímpico (Atlanta 1996), como director del KMC Nukeproff mtb Racing Team.

Gran triunfo de Henderson

Amaneció nublado y con lluvia intermitente para la prueba de élite femenina de la Shimano Super Cup Massi MTB XCO de La Nucía. Empezó comandando la carrera la italiana Chiara Teocchi (BH Coloma Team) ante los ánimos del numeroso público concentrado. En la segunda vuelta, las norteamericanas Gwendalyn Gibson (Trek – Unbroken XC) y Kelsey Urban (KMC Nukeproff mtb Racing Team) contactaron con Teocchi, con un grupo perseguidor encabezado por Rebecca Henderson (Orbea Fox Factory Team) recortando la distancia.

En la última vuelta Henderson demostró su veteranía y se marchó en solitario hasta la meta, donde consiguió el triunfo. De esta manera la campeona australiana logró resarcirse de segunda plaza de 2025, que le dejó con “la miel en los labios”. A siete segundos se hizo con el segundo puesto Kelsey Urban y fue tercera Gwendalyn Gibson, a 17 segundos de la campeona australiana. Teocchi fue la más rápida del segundo grupo y logró situar al BH Coloma Team en cuarta posición y completó el pódium la campeona canadiense Jennifer Jackson (Orbea) a la que una caída le relegó. Destacar que la actual campeona mundial XCC Evie Richards (Trek- Unbroken Team) fue quinta y la neerlandesa Anne Terpstra (Lapierre PXR Racing) sexta, en una parrilla propia de “Copa del Mundo”, con gran nivel de corredoras.

Brandl gana al sprint en La Nucía

Bajo un espléndido sol se desarrolló la carrera élite que empezó a todo trapo, liderada por un motivadísimo Sebastian Fini (Mondraker Factory Team). El brasileño Ulan Bastos (BH Coloma Team) rompió la carrera, seleccionando el grupo, en el que estaba el español Jofre Cullell (BH Coloma Team). Hubo varias alternancias en la cabeza de carrera hasta que en la última vuelta el campeón norteamericano Amos Riley (Trek – Unbroken XC) realizó la selección final en la “dura subida del circuito”, quedándose un trío cabecero junto al alemán Brandl y el danés Fini. La igualdad llegó hasta la recta final de meta, donde en un apretado sprint se impuso el campeón alemán Brandl (1h.12:42), entrando Fini segundo a tan sólo 46 centésimas y Amos fue tercer, una centésima después. Un final de foto finish. Destacar qué como Henderson, Brandl había sido segundo en 2025 y consiguió en 2026 “un triunfo con el que soñaba todo el invierno, en la ciudad del Deporte”. Completaron el pódium los ciclistas del BH Coloma Team, el joven brasileño Ulan Bastos (4º) y el español Jofre Cullell (5º), que fueron los más ovacionados.

Gran presencia de público

El espectáculo estaba garantizado sobre un espectacular circuito de “Cross Country Olímpico” (XCO) de 5,1 km diseñado por el medallista olímpico Carlos Coloma, con salida y llegada junto al Colegio Muixara de La Nucía. Numeroso público siguió esta carrera internacional de mountain bike en directo, que también fue retransmitida en directo por streaming por el canal Ocisport TV, con el experto de ciclismo José Luis Arce.