363 corredores participan en la primera prueba de la Copa de España de BMX celebrada en El Campello

El fuerte viento obligó a anular algunas carreras

Una de las pruebas de BMX celebradas en El Campello

Una de las pruebas de BMX celebradas en El Campello / INFORMACIÓN

Víctor Pérez

Víctor Pérez

Este fin de semana, las instalaciones sitas junto al Polideportivo Municipal «El Vincle» de El Campello han sido el escenario de la primera prueba de la Copa de España de BMX 2026.

Los mejores riders del país se han dado cita para demostrar su destreza, velocidad y adrenalina en una competición de alto nivel. La localidad fue la encargada de abrir el calendario del torneo esta temporada, en una prueba organizada por el Club BMX El Campello y que promete emociones fuertes desde la primera manga.

La respuesta ha sido espectacular, confirmando el gran momento que atraviesa el BMX nacional, ya que participaron hasta 363 corredores y corredoras llegados de toda España y de todas las categorías (desde promesas hasta élites), a los que dieron la bienvenida los responsables del club local, la primera teniente de alcalde, Lourdes Llopis, y el concejal de Deportes del Ayuntamiento, Marcos Martínez. El fuerte viento obligó a anular algunas carreras.

