Aguayo, dueño del HLA Alicante: "No tenemos prisa por llevar al Lucentum a la ACB, pero es el objetivo"

El empresario mexicano Roberto Aguayo, representante del grupo Díaz Laso, propietario del Lucentum Alicante de Primera FEB, afirmó que el objetivo de la nueva propiedad es llevar al club a la máxima competición española, aunque precisó que "no tienen prisa" porque la prioridad es consolidar la entidad.

"No tenemos fecha, pero sí ambición. Es un reto real y hay que prepararse como club", explicó el empresario, patrono de la entidad junto a dos de sus primos, todos naturales de Sonora, desde el pasado mes de septiembre. Aguayo lamentó que su visita a Alicante haya coincidido con un mal momento deportivo del Lucentum, que ha perdido los últimos cinco partidos en Primera FEB, si bien admitió que el inicio de campeonato le da margen para aspirar a todo.

"No tenemos fecha, pero sí ambición. Es un reto real y hay que prepararse como entidad. Hay que tener una base sólida para no llegar y volver a caer. Queremos que lo deportivo vaya tan delante de lo que es el club", explicó. Aguayo, junto a dos de sus primos, todos naturales de Sonora, representan al grupo Díaz Laso en el patronato del club alicantino desde el pasado mes de septiembre.

Kevin Larsen ve como el balón se pierde por la línea de fondo en un mal ataque del HLA Alicante. / Alex Domínguez

Objetivo de la 2025-2026: Final Four

El empresario, que se encuentra durante unos días en Alicante, lamentó que su visita haya coincidido con una "crisis deportiva" del equipo, que ha encajado cinco derrotas consecutivas tras un gran arranque de la temporada. "El objetivo de esta temporada es llegar a la Final Four y seguir dándole solidez a la estructura del club", dijo el mexicano, que se congratuló de que desde la llegada de su grupo no hay deudas y han crecido los ingresos en abonos, patrocinios y entradas.

El empresario mexicano, que en su presentación afirmó que una de sus pretensiones era realizar sinergias con el otro club de su propiedad, Ángeles de la Ciudad de México, admitió que el baloncesto mexicano y el español son "dos mundos", aunque dijo que pueden complementarse. "De allí podemos coger ideas de explotación de recursos o actividades en el pabellón para hacer más atractiva la visita, y del Lucentum, el cuidado de la cantera. Allí sólo tenemos un primer equipo, no hay base en una ciudad de 22 millones de habitantes. Mientras que el Lucentum tiene 23 equipos de cantera", destacó.

"Queremos transferir su conocimiento e implantarlo allí. Desarrollar esas bases, academias, relaciones con escuelas y todo eso que aquí han hecho excelente", explicó. Aguayo aseguró la sintonía con los dirigentes alicantinos, a los que elogió por su "transparencia" durante las negociaciones, es "muy buena" y que tanto él como sus primos desean que el Lucentum funcione como una "empresa".

Vínculo con Alicante

"Creo que Dani Adriasola (presidente) y yo somos complementarios. Al principio, cuando estábamos en las negociaciones, no era seguro que siguiéramos por este camino, pero conforme nos fuimos conociendo, nos fuimos entendiendo", desveló. El mexicano incidió en que la historia del Lucentum obliga a ser ambiciosos, pero que la entidad necesita "estabilidad" para crecer.

"Estamos en una posición muy sólida. Hay dinero para fichajes, proyectos, iniciativas y contratar gente", aseveró. "En lo deportivo no estamos como queríamos, en parte porque se fueron dos americanos determinantes. Aprendimos la lección y seremos más agresivos con las cláusulas", indicó Aguayo, que anunció la próxima incorporación de dos jugadores para potenciar al equipo en el tramo decisivo del campeonato.

Noticias relacionadas

El Lucentum cae derrotado ante el Palencia / Alex Domínguez

El empresario también anunció tras la entrada en el club que el grupo Díaz quería ampliar su vinculación con Alicante más allá del baloncesto, si bien aún no han encontrado "en qué sector invertir". "Queremos seguir entendiendo la ciudad, detectar si hay necesidad en hoteles, restaurantes, apartamentos, vivienda económica… Cuando encontremos una oportunidad veremos", dijo el mexicano. "No venimos aquí para hacer un experimento ni por un capricho de ricos. Es una pasión. Si venimos y nos jugamos patrimonio, prestigio y tiempo de nuestra vida, es para hacer algo grande", sentenció.