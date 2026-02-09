Fútbol femenino en San Vicente del Raspeig con la primera Met Women’s Cup

San Vicente del Raspeig estrenará la primera edición del Campeonato Met Women’s Cup de Fútbol Femenino el próximo verano, los días 26, 27 y 28 de junio, una convocatoria novedosa por el formato desarrollado en tres jornadas que se celebrarán en los dos campos de la Ciudad Deportiva Constantino Grau, el Estadio Ramón Asensi y las instalaciones anexas.

El concejal de Deportes, Ricardo Bernabeu, ha mostrado su respaldo “al primer torneo de fútbol femenino base de sub-12, infantil y cadete que se hace en nuestro municipio, que es una gran oportunidad para dar un paso más en el fomento del deporte femenino, con un gran desarrollo y potencial; muestra de ello son las grandes futbolistas que tenemos en nuestro país, cada vez con más proyección”.

El edil se ha mostrado a favor “de que el deporte englobe a todas las personas y, por suerte, estamos normalizando las modalidades femeninas porque ya las nuevas generaciones no se plantean dejar de hacer una actividad por razón de género, una suerte, pero hay mucho trabajo detrás y queda mucho más por hacer desde los ayuntamientos o el Consejo Superior de Deportes, con la ayuda de los medios de comunicación”.

Bernabeu ha presentado el campeonato junto al team manager, Fran Román, y dos representantes de la organización, Myriam Arce Belmar y Vicente Villa. Román ha calificado este encuentro como “un reto en el que nuestro objetivo es equiparar la imagen del torneo a las espectaculares instalaciones deportivas de San Vicente y a la ciudad que nos acoge, como también lograr que todas las jugadoras se sientan especiales, como participantes de una competición que no tiene nada que envidiar a las grandes convocatorias nacionales”. También ha defendido el fútbol femenino como una actividad con mucho futuro a la que se le quiere dar, a través de este encuentro estival, “una imagen de profesionalidad y proyección”.

Villa, por su parte, ha agradecido la hospitalidad del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig y ha detallado la programación del Campeonato Met Women’s Cup. Comenzará el 26 de junio con una gala de presentación del torneo, el 27 se jugarán partidos de fútbol 8 infantil y la última jornada se dedicará al fútbol 11 cadete, todas las categorías sub-12. Se combinará con este evento una jornada lúdica para fomentar la convivencia entre las participantes.

Ricardo Bernabeu ha animado a que se inscriban todos los clubes, tanto locales como de otros municipios, “para participar en el primer Campeonato Met Women’s Cup de Fútbol Femenino de San Vicente y conocer una ciudad que tiene mucho que mostrar”. Para más información, dirigirse a la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig.