El HLA Alicante ficha a Sander Hollanders

Movimiento urgente. El HLA Alicante ficha a Sanders Hollanders para tratar de reconducir su actual mala dinámica. Las cinco derrotas seguidas que han seguido a la estampida, en la víspera de Nochevieja, de Jordan Walker, uno de los máximos anotadores de la competición y pilar básico en el ataque de Rubén Perelló. Desde la marcha del norteamericano, decidida unilateralmente, la producción ofensiva de los alicantinos ha caído y eso ha condicionado una racha que empieza a poner en peligro la obtención del factor cancha a favor en la disputa del "play-off", una meta que parecía casi inevitable antes de la 'fuga' del estadounidense.

La reacción de la comisión deportiva, antes de que visite el colista Melilla el Pedro Ferrándiz este miércoles (20:45 horas), ha sido la de incorporar, de momento, a Sanders Hollanders (1,94 de altura y 24 años) para recomponer su amenaza exterior ahora que la liga encara el tramo decisivo de la temporada.

El joven escota, según el informe de los responsables técnicos del Lucentum, "es un exterior versátil, con capacidad anotadora, buen lanzamiento en posiciones alejadas del aro que cuenta con experiencia internacional pese a su juventud". Formado en su país, ha competido en la BNXT League (la liga de baloncesto profesional binacional de Bélgica y los Países Bajos), y en competiciones continentales como la FIBA Europe Cup. A Alicante llega una vez expirado el contrato temporal que selló con Bàsquet Girona, de Liga Endesa, y que renovó en dos ocasiones.

Los de Fontajau prescinden del nuevo jugador del HLA una vez confirmado el regreso a la competición del argentino Maxi Fjellerup, a quien estaba supliendo. En los últimos nueve partidos con el club propiedad de Marc Gasol, Hollanders ya no había tenido minutos y la derrota de este domingo ante el Barça en el Palau (97-92) ya supuso el regreso a la cancha de Fjellerup, pieza clave para los catalanes.

Experiencia ACB... breve

El escolta neerlandés deja el Girona con siete encuentros disputados y unas cifras mejorables: dos puntos de promedio, 1 rebote y menos de 1 crédito de valoración en los seis minutos que acostumbraba a participar por contienda. Solo superó los 3 puntos en la derrota de la segunda jornada contra el UCAM Murcia (71-93, con 10 puntos y 10 créditos de valoración), aunque ha sido una pieza muy valorada por Moncho Fernández, sobre todo en el trabajo diario, potenciando la competencia en las sesiones de trabajo.

Internacional con la selección absoluta de los Países Bajos, destaca, en palabras de su nuevo club, "por su intensidad defensiva, su lectura del juego y su capacidad para abrir el campo desde el perímetro". Para los técnicos, supone "un perfil que encaja plenamente en la idea de juego del equipo y que aportará profundidad a la rotación exterior", indican. "Confiamos en que Sanders se adapte rápidamente a la dinámica del grupo y pueda contribuir desde el primer momento para seguir creciendo juntos en esta temporada".

En principio, está disponible para debutar en 48 horas, en el regreso de los alicantinos al Centro de Tecnificación, donde no ganan desde el pasado 28 de diciembre, la noche que Walker volvió a ser el máximo realizador con 20 puntos, además de sumar 5 rebotes y 4 asistencias a sus estadísticas. Igualarle será muy difícil... pero por alguna parte hay que comenzar y Sander Hollanders es el primer paso.