El Horneo Alicante retoma la liga con el reto de competir ante el todopoderoso Barça

El Horneo Eón Alicante arranca este martes la segunda vuelta tras el parón invernal con la complicada visita a la pista del Barça (20:00 horas), con el objetivo de competir ante el líder y vigente campeón de la liga Asobal.

El conjunto alicantino, tras un mal arranque de temporada, logró estabilizar su situación deportiva después de la llegada del preparador gallego Roi Sánchez, bajo cuya dirección consiguió cerrar la primera vuelta fuera de los puestos de descenso.

Tras varios ajustes realizados en la plantilla, a la que han llegado el portero David Faílde y el extremo Vicente Sancho, el técnico afirmó este lunes que el Horneo EÓN afronta el encuentro con "ilusión", también en su caso particular, ya que se enfrenta al equipo en el que militó como entrenador durante cuatro años.

Hacerlo lo mejor posible

"Sabemos que el del Barça es un partido en el que no tienes demasiadas opciones, pero nosotros vamos a hacerlo lo mejor posible, a coger sensaciones, que el partido no se nos haga largo y que todos vuelvan sanos para el encuentro del domingo contra Guadalajara", explicó el técnico gallego.

"Tenemos que plantear el partido viéndonos a nosotros mismos, fijándonos cada minuto en lo que hacemos y terminarlo con las mejores sensaciones posibles", apostilló.

Roi Sánchez admitió que esta pretemporada de invierno se le ha "hecho larga". "Hemos trabajado muchísimo colectiva e individualmente y hemos aprovechado muy bien este tiempo, aunque siempre quieres más para trabajar mejor", señaló.

El entrenador aseguró que hubiera firmado arrancar la segunda vuelta en el noveno puesto y con 12 puntos, aunque recordó que con la actual puntuación "no se salva nadie, por lo que hay que sumar jornada a jornada para cumplir con el objetivo final".