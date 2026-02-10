Los atletas nucieros brillan en casa

El pasado sábado, el Estadi Olímpic Camilo Cano de La Nucía acogió el Campeonato Provincial Individual sub 16 de Atletismo. En él, participaron 452 atletas, siendo nueve de ellos nucieros. Los locales lograron tres medallas, un oro y dos bronces.

El atleta nuciero Erik Falquet logró una marca de 2 metros y 95 centímetros en el salto de pértiga que le fue suficiente para lograr el primer puesto ante su público. Por otra parte, la atleta Lucía González se llevó el bronce en 60 metros lisos con una marca de 8 segundos y 36 centésimas. La tercera medalla tuvo el nombre de Ander Moreno. El atleta local realizó su mejor marca personal para cerrar el podio de los 3.000 metros.

El Club Atletismo La Nucía CAB estuvo cerca de añadir más metal a sus vitrinas. Pese a lograr su mejor marca personal, Lucía González no pudo pasar del cuarto puesto en los 60 metros vallas. En la misma posición terminaron Manuel, Aitana Tor y Nain Sánchez, en lanzamiento de peso, mil y 300 metros lisos respectivamente. Los otros atletas locales participantes fueron Nathan Fraile, en 500 metros, e Isaac Limongi, en mil metros lisos.