Balonmano | Liga Asobal
Batacazo del Horneo Alicante en Barcelona
El equipo alicantino sucumbe en el Palau Blaugrana frente al reciente campeón de la Copa España y líder destacado de la liga
EFE
Complicada salida del Horneo Eón Alicante que se saldó de la manera más dura, encajando una dura derrota en el Palau Blaugrana, que aunque esperada, puso en evidencia la enorme distancia que existe hoy entre el vigente campeón de la Copa España y líder destacado de la liga y el recién ascendido, que se ha quitado por fin de encima los dos enfrentamientos contra uno de los clubes más poderosos del mundo.
Los 51 goles anotados por los locales en el Palau Blaugrana representan la mayor producción ofensiva de la temporada de los culés en todas las competiciones, superando los 47 goles al Zamalek en el Mundial de Clubes y los 45 frente al Viveros Herol Nava en la competición doméstica. El conjunto dirigido por Carlos Ortega confirmó las buenas sensaciones mostradas tras la conquista de su tercera Copa de España, con Jonathan Carlsbogard y Manuel Ortega como protagonistas ofensivos, ambos con ocho goles.
Además, la portería, combinando Viktor Hallgrimsson y Filip Saric, sumó 20 paradas que contribuyeron a un triunfo incontestable frente a un Horneo Alicante que desde el primero momento ya evidenció su inferioridad, asumiendo que su liga, en la que se mantiene firme en la pelea por mantener la categoría, no pasa por el duelo ante el cuadro catalán.
Desde el primer minuto, los de Alicante se encontraron con que en su oponente no hubo rastro de los 52 días de parón, con un Europeo de por medio para muchos y la consiguiente carga física, desde el último compromiso liguero del Barça. A velocidad de crucero, el conjunto catalán se asentó con autoridad en el partido y el cuadro alicantino facilitó que el arranque derivara en su habitual correcalles, un intercambio vertiginoso de golpes que desembocó en un parcial de 6-1 en apenas cinco minutos.
El Eón Alicante intentó asomar la cabeza con un 1-3 de respuesta (7-4, min.6) para amortiguar el impacto inicial, pero tres paradas consecutivas de Hallgrimsson lo sumieron en barrena ofensiva. Cinco minutos sin encontrar portería permitieron al Barça estirar la renta hasta el 14-6 (min.14), aún antes de alcanzarse el ecuador del primer acto.
La máxima ventaja azulgrana espabiló al conjunto de Roi Sánchez, que encontró su filón desde el centro del ataque para recortar distancias (14-9, min.17). Sin embargo, dos exclusiones consecutivas cercenaron su reacción. El Barça no concedió tregua: el desparpajo del joven Martín Duque, la puntería desde los extremos y una nueva ráfaga de Hallgrimsson bajo palos transformaron el tramo final en un vendaval ofensivo hasta fijar el rotundo 27-14 con el que ambos equipos enfilaron los vestuarios.
El recién ascendido trató de plantear ataques de siete para seis, buscando más que la victoria, maquillar una derrota digna. En ese intercambio de goles, coincidiendo con que el Barça bajó una marcha en tareas defensivas, logró reducir algo la distancia (42-30, min. 52).
Sin embargo, un último empuje ofensivo, liderado por un fiable Carlsbogard, menos habitual en ataque, pero que firmó ocho goles sin fallo, y acompañado por Ortega, también con ocho tantos, redondeó el 51-32, la mayor goleada de la temporada, demostrando que el Barça ha vuelto tal como se marchó. Los alicantinos, después de este inapelable varapalo, regresan al fin al Pitiu Rochel el domingo, 15 de febrero, donde recibirán al Guadalajara, de momento colista, a las 17:00 horas, en un partido, este sí, trascendente para su devenir en una competición en la que los hombres de Sánchez se mantienen en la novena posición.
FICHA TÉCNICA
► BARÇA (27+24): Hallgrímsson; Fernández (5, 1p), Djordje Cikusa (3), Elderaa (2), Fàbregas (3), Aleix Gómez (4), Petar Cikusa (4) -siete inicial-, Saric (p.s, 1), Bazán (4), Carlsbogard (8), Janc (1), N'Guessan (-), Sola (3), Martín Duque (5), Grau (-) y Ortega (8).
► HORNEO EÓN ALICANTE (14+18): Domenech; Borragan (7), Méndez (-), Moreno de la Santa (-), Escobedo (1), Barreto (2), Dimitrievski (4) -siete inicial-, Faílde (p.s), Montoya (3), Oliver (3), Torrico (3, 1p), Lopes (3), Robledo (5), Urruzola (1) y Sancho (-).
► Marcador cada cinco minutos: 6-1, 10-4, 14-7, 17-10, 21-11, 27-14 (descanso), 30-17, 36-20, 39-24, 42-27, 45-32 y 51-32 (final).
► Árbitros: Antonio Javier García del Salto y José Antonio Huertas Herrador. Excluyeron dos minutos a Jonathan Carlsbogard (min.42), por parte del Barça; y a Eduardo Escobedo (min.17) y Augusto Moreno de la Santa (min.19), por parte del Horneo Eón Alicante.
► Incidencias: partido de la decimosexta jornada de la Liga Nexus Energía ASOBAL disputado en el Palau Blaugrana (Barcelona) ante 579 espectadores.
