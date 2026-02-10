El HLA Alicante ofrece entradas gratis para el partido de este miércoles frente al Melilla
El club quiere que Pedro Ferrándiz se llene para apoyar al equipo que acumula cinco partidos sin ganar
El HLA Alicante busca en su próximo partido contar con todo el apoyo de su afición después de llevar cinco derrotas consecutivas. A esto se le suma que el encuentro se disputa este miércoles a las 20.45 horas, un día y una hora complicados, sobre todo para los aficionados más pequeños y sus padres.
Es por ello que para el partido frente al Melilla, el club ha lanzado varias ofertas especiales para animar a la afición a acudir al pabellón Pedro Ferrándiz. Las entradas ya están a la venta y, además, habrá dos entradas gratis para abogados.
El club también ha anunciado que por la compra de una entrada regalan un código de descuento del 20 % para el próximo partido en casa frente a Menorca, que se disputará el sábado, 21 de febrero a las 19.00 horas.
