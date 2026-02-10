Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El HLA Alicante ofrece entradas gratis para el partido de este miércoles frente al Melilla

El club quiere que Pedro Ferrándiz se llene para apoyar al equipo que acumula cinco partidos sin ganar

Rubén Perelló, entrenador HLA Alicante : "Estamos ganando el derecho a ser respetados por cómo afrontamos cada partido"

INFORMACIÓNTV

O. Casado

O. Casado

El HLA Alicante busca en su próximo partido contar con todo el apoyo de su afición después de llevar cinco derrotas consecutivas. A esto se le suma que el encuentro se disputa este miércoles a las 20.45 horas, un día y una hora complicados, sobre todo para los aficionados más pequeños y sus padres. 

Es por ello que para el partido frente al Melilla, el club ha lanzado varias ofertas especiales para animar a la afición a acudir al pabellón Pedro Ferrándiz. Las entradas ya están a la venta y, además, habrá dos entradas gratis para abogados.

El club también ha anunciado que por la compra de una entrada regalan un código de descuento del 20 % para el próximo partido en casa frente a Menorca, que se disputará el sábado, 21 de febrero a las 19.00 horas.

Más de un 60 % de los pisos turísticos de la Comunidad Valenciana están en Alicante

El PP de Orihuela desmiente al PSOE: los cables caídos en El Mudamiento son de telecomunicaciones y no suponen riesgo para los vecinos

El año arranca con el quinto enero más cálido desde que hay registros, según Copernicus

Se avecina nueva huelga de médicos: estas son las fechas

Barcala reactiva las visitas a refugios de la Guerra Civil en Alicante tras revisar el guion por exigencia de Vox

Miguel Polo en la comisión de investigación de la dana en el Senado

Un manifiesto de equipos directivos de más de 70 centros de Alicante alerta de las carencias en la enseñanza pública

España continúa empeorando en el índice de percepción de la corrupción tras caer tres puestos

