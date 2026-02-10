El HLA Alicante recibe al Melilla en un duelo de necesitados por la victoria

El HLA Alicante vuelve a casa, pero los resultados siguen sin llegar. Los de Rubén Perelló reciben este miércoles 11 de febrero a las 20:45 al Club Melilla Baloncesto. Los alicantinos se enfrentan al penúltimo clasificado con la misión de recuperar sensaciones ante su público.

Pese a la racha de cinco partidos perdidos, el equipo confía hacerse grande en el Pedro Ferrándiz para regresar a la senda de la victoria. La dolorosa derrota en Ourense dio comienzo a una semana con tres partidos para el conjunto.

Ahondar en la herida

Si la dinámica del HLA Alicante parece mala, la rival es aún peor. Nueve son las derrotas que acumulan los de Rafa Sanz desde su última victoria. Los visitantes se sitúan en 17ª posición con un balance de 2-16.

Lo que puede parecer un rival sencillo se puede tornar en pesadilla si se les subestima. Los melillenses contarán con la presencia del francés Darel Poirier con sus 11,4 puntos y 7,3 rebotes que pueden suponer un dolor de cabeza en la pintura. A su lado, reforzando la defensa, se encuentra su compatriota Ludgy Debaut, el cual promedia 8,4 puntos y 6,1 rebotes por partido. Javier García es la extensión del entrenador en la pista, dirigiendo el ataque visitante con 6,6 puntos y 3,6 asistencias.

La victoria es obligada

Tras perder in extremis en Ourense, los de Perelló necesitan recuperarse ante, lo que se supone, un rival sencillo. “Tenemos que cambiar la dinámica ya. Tenemos que ganar sí o sí el miércoles al Melilla. Toca que todo el mundo se exija el 150%”, declaraba el entrenador mallorquín tras el último partido.

Una derrota en el próximo partido podría complicar la clasificación para playoffs, más aún jugando cuatro días después contra un rival directo como el Fuenlabrada. La necesidad de ambos equipos hace del partido uno en que los dos conjuntos saldrán a por todas. El apoyo de la afición será clave para que el HLA Alicante regrese a los buenos resultados de inicio de temporada.