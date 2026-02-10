Noelia Solla y el Atticgo BM Elche separan sus caminos

Noelia Solla no continuará la próxima temporada en el Atticgo BM Elche. Así lo anunciaba este martes la entidad ilicitana a través de sus redes sociales. La jugadora se marchará tras tres temporadas y con un título europeo en su palmarés.

La pivote de Pontevedra llegó a Elche con 18 años y en sus tres años en la entidad ha logrado una EHF Copa Europea y dos subcampeonatos de la Liga Guerreras Iberdrola. Lo que parecía un proyecto a futuro, rápidamente se ganó un puesto de titular siendo el eje de la defensa ilicitana. Bajo las órdenes de Joaquín Rocamora, la gallega ha marcado 54 goles en 41 partidos.

Esta salida se suma a la de la argentina Azul Spinelli, anunciada un día antes. Las bajas contrastan con las múltiples renovaciones anunciadas en las últimas semanas por el club franjiverde que aseguraban la continuidad de prácticamente toda la plantilla.