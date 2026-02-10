La penya Kali Nord arranca el 30é aniversari amb un mes de març ple de celebracions
Els actes començaran el 13 de març amb el KaliFest, una festa pel valencià, coorganitzat amb Plataforma per la Llengua
La penya d’animació del Lucentum Alacant, el principal equip de bàsquet de la ciutat, celebra aquest 2026 els seus 30 anys. La penya, fundada al 1996, ha esdevingut una de les més reconeixibles i valorades del panorama esportiu de la ciutat gràcies a la seua fidelitat en els pitjors moments i al seu compromís amb el teixit social de la ciutat, més enllà de ser els canalitzadors de l’ambient festiu del pavelló.
Per a celebrar els 30 anys, el passat divendres 16 de gener al Casal Tio Cuc van presentar els actes de l’aniversari, que prometen seguir construint la línia amb què se’ls ha identificat tots aquests anys. El mes de març ha sigut l’elegit com a mes temàtic de les celebracions i anirà atapeït de diferents propostes.
L’aniversari arrancarà amb una proposta ambiciosa i diferent: un festival de música que tot es va fer públic el divendres 6 de febrer: KaliFest. Festa pel valencià. Serà la nit del 13 de març a la Sala Marearock i, de la mà de Plataforma per la Llengua País Valencià com a coorganitzadors, apostaran per donar veu a grups alacantins com Mawela i Manyacaes acompanyats d’altres propostes musicals en valencià com el grup emergent Arre AK o el ja consolidat projecte de Jazzwoman. Tant Plataforma per la Llengua com la Kali Nord aposten perquè a la ciutat d’Alacant existisquen espais d’oci fora dels circuits comercials tradicionals on la denfensa del valencià siga un eix vertebrador.
"A més d’aquest concert, no volen oblidar que l’esport naix als barris i ha de tornar-hi. Per això el 20 de març organitzaran una taula redona amb diferents col·lectius socials tant de la ciutat d’Alacant com d’altres que han tingut relació amb la penya d’animació al llarg d’aquests anys d’història", diu la penya. Aquesta vessant social es complementarà amb l’organització d’un torneig 3x3 de bàsquet de caire antiracista, un acte habitual en l’agenda de l’agrupació i que serveix per consciencar dels valors positius que pot trasmentre l’esport.
"Però on realment volen fer-se visibles és, com no, dins de les grades del pavelló que els ha vist créixer i consolidar-se. Per això assenyalen que hi haurà dos partits amb «sorpreses especials» que seran el que el primer equip masculí jugarà contra Obradoiro el dia 15 de març i el que l’equip femení jugarà el dia 22 de març contra Sant Blai. Ara com ara, no volen avançar res més però expliquen la cultura popular i les tradicions hi jugaran un paper fonamental».
"Tot plegat servirà de colofó d’una temporada de celebració per a la penya de bàsquet en què, esperen, l’equip els acompanye amb bon joc i moltes alegries i amb la qual cosa la ciutat d’Alacant torne a fer costat al seu equip i a omplir les grades d’un edifici que ha emplaçat tanta història i moments d’or per a l’esport alacantí", afirma la penya.
