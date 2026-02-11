Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El doctor Ripoll recibe el Premio Nacional a las Artes y las Ciencias Aplicadas al Deporte

El acto, presidido por SS.MM. los Reyes Felipe y Letizia, también ha reconocido a Lamine Yamal y a Aitana Bonmatí, entre otros

El doctor Ripoll recibe el premio acompañado de SS.MM. los Reyes Felipe y Letizia. / INFORMACIÓN

Los Premios Nacionales del Deporte, otorgados anualmente por el Consejo Superior de Deportes (CSD), representan el máximo reconocimiento del Estado a los deportistas, entidades y personas que más han destacado por su contribución al deporte

El prestigioso traumatólogo Pedro Luis Ripoll ha sido reconocido este miércoles, en un acto presidido por SS.MM. los Reyes Felipe y Letizia, con el Premio Nacional a las Artes y las Ciencias Aplicadas al Deporte 2024, tras el fallo del jurado de los Premios Nacionales del Deporte.

El doctor Ripoll es director del Centro de Excelencia FIFA de Murcia y profesor en las universidades San Pablo CEU de Madrid y de Murcia. Obtuvo el título de especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

Fue fundador de la Sociedad Española de Cirugía Artroscópica y forma parte de la Comisión Médico-Científica de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). A lo largo de su carrera ha recibido 14 premios nacionales e internacionales otorgados por jurados independientes que reconocen su trayectoria médica. Actualmente desarrolla su actividad en el hospital Vithas Málaga Estepona, Ruber Internacional de Madrid y Quirón Salud Murcia.

Entre los galardonados de esta edición bianual de los Premios Nacionales del Deporte también se encuentran los futbolistas Rodrigo Hernández ‘Rodri’ y Aitana Bonmatí, reconocidos como mejor deportista y mejor deportista femenina de 2023, respectivamente, mientras que los atletas de marcha Álvaro Martín y María Pérez, campeones olímpicos, han recibido estos mismos premios correspondientes a 2024.

Además, han sido reconocidos el joven talento Lamine Yamal, las selecciones femeninas de fútbol y waterpolo, el nadador Ricardo Ten, la gimnasta Rebeca Andrade y The Ricky Rubio Foundation, entre otros deportistas y entidades que han contribuido al desarrollo del deporte en España.

