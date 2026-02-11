Florentino se rinde con la Superliga: acuerdo del Real Madrid con la UEFA por "el bien del fútbol europeo"

Fin de la Superliga y a la batalla del Real Madrid de Florentino Pérez por un modelo propio de competición. La UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el equipo blanco han llegado "a un acuerdo por el bien del fútbol europeo de clubes". La noticia llega apenas unos días después de que el Barça anunciase que se bajaba definitivamente del proyecto. El comunicado ha sido publicado, tanto por la organización que dirige Ceferin como por el único club que oficialmente seguía en el barco de una competición que, pese a los espaldarazos judiciales como el que logró en diciembre de 2023 ante el TJUE, ha firmado su acta de rendición.

Reconocimiento del "mérito deportivo"

"Tras meses de conversaciones mantenidas en beneficio del fútbol europeo, la UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid C. F. anuncian que han alcanzado un acuerdo de principios por el bien del fútbol europeo de clubes, respetando el principio del mérito deportivo y haciendo hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología", explica la entidad madridista en su posicionamiento oficial compartido con la otra parte.

Una declaración escueta, pero que va directamente a lo que siempre ha propugnado la UEFA y la antigua ECA, ahora conocida como EFC, que es el principio de solidaridad del fútbol europeo y la pirámide. Un sistema meritocrático donde todas las partes se retroalimentan. Deja el mensaje de la "sostenibilidad", que siempre ha defendido Florentino, quien lanzó el proyecto de la Superliga con, entre otros objetivos, que los equipos de fútbol buscasen un mayor control sobre lo que generan.

"Este acuerdo de principios servirá también para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea, una vez que dichos principios sean ejecutados e implementados", resuelve el comunicado lanzado a la vez por la UEFA y el Real Madrid. De este modo, el club blanco asume la derrota del proyecto que lanzó en abril de 2021. Todo ello, días después de que el Barça de Joan Laporta anunciase su salida definitiva de una entente que nunca llegó a llevarse a cabo. La puntilla a una Superliga a la que solo le quedaba la batalla de las indemnizaciones para sobrevivir, más como 'lobby' que como apuesta real.

Fin de las demandas contra la UEFA

De este modo, se firma un acuerdo de paz forzado por las circunstancias y después de tres meses de conversaciones, en las que también habría participado el FC Barcelona, hasta su salida formal de la Superliga que se formalizó este pasado fin de semana. Uno de los últimos coletazos de A22, promotora de la competición fue la reclamación de unos 4.500 millones por los daños y perjuicios casados al no poder poner en marcha el torneo. Un proceso que se quedará sin recorrido cuando los cambios acordados se ejecuten.

Desde la entidad que preside Florentino se trasladó la idea de que la Superliga fue el motor de cambio de la nueva Champions, que estrenó formato en la temporada 2024/2025. Igualmente, se puso de relevancia el fallo emitido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en diciembre de 2023, quien consideró que el caso constituía un "abuso en los ámbitos mundial y europeo por parte de la UEFA y la FIFA”. La sentencia abría la puerta a formar un torneo al margen de la Champions. Sin embargo, esta siempre fue batalla contra el mundo, una lógica de la que sale el club blanco tras entregar armas y volver al redil del fútbol europeo.