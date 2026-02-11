El HLA vuelve a la senda de la victoria ante un Melilla peleón

Al HLA solo le valía la victoria en casa ante el Melilla y así hizo. Pese a la falta de puntería y los desajustes defensivos, el conjunto dirigido Perelló gana por primera vez en todo 2026. Tamba con su 100% en tiros y Larsen liderando en puntos y rebotes fueron los nombres clave que permitieron a los presentes en el Pedro Ferrándiz volver a casa con un buen sabor de boca.

El resultado, no obstante, tapa lo que, ante un rival de un nivel similar, puede ser un gran problema: la falta de puntería. Los de Perelló han acabado con apenas un 40% de acierto en tiros de campo. El otro gran debe del equipo son las segundas oportunidades, tanto en ataque como en defensa. El Melilla dobló en rebotes ofensivos a los locales.

El inicio del partido fue un reflejo de la mala dinámica con la que llegaron ambos conjuntos. Los fallos y las pérdidas se sucedieron por ambas partes. El HLA Alicante cerró el primer cuarto con un tímido marcador de 14-11 para los locales, pero sin buenas sensaciones.

Tamba hace un mate durante el HLA-Melilla, con Larsen celebrando la acción de fondo. / Pilar Cortés

En el segundo cuarto, el ritmo cambió. Los de Perelló trataron de meterle una marcha más a su juego. Sin embargo, esa idea les jugó en contra. La velocidad dio pie a las imprecisiones y con ellas la ventaja se diluía. Los visitantes lograron remontar la diferencia y ponerse hasta cuatro puntos por delante. El Melilla trató de cambiar las marcas constantemente, lo que hizo ver a los locales completamente perdidos en defensa.

El descanso supuso un antes y un después en el partido. Tras la pausa, las indicaciones de Perelló fueron acertadas y el equipo salió con otra cara. Los triples entraban y, con ello, el marcador no dejaba de crecer. En defensa, primero Tamba y luego Deng Geu colocaron dos tapones que pusieron patas arriba a los presentes.

Por momentos, el equipo recordó al inicio de temporada. Aris, que comenzó el encuentro desacertado, mostró una nueva cara y lideró la creación del HLA. Junto a él, Larsen volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores jugadores de la categoría. El danés cerró una sólida actuación en ambos lados de la cancha liderando al equipo en puntos y rebotes.

Rubén Perelló da una charla, durante un tiempo muerto. / Pilar Cortés

Con cuatro minutos para el final, el miedo se apoderó del Pedro Ferrándiz. Los locales ya habían cometido cinco faltas y Godspower, para el Melilla, estaba de dulce. El pívot encadenó varias jugadas anotadoras que recortaron la diferencia hasta los tres puntos. Pese a que Perelló y los suyos lograron calmar la andanada rival, el final del partido no pudo estar más igualado. 18 segundos quedaban para el final y la diferencia era de apenas tres puntos. Sin embargo, una redonda actuación de Kevin Larsen cerró el partido para que el HLA Alicante vuelva a celebrar una victoria ante los suyos.