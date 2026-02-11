Primera FEB | Jornada 20
El HLA vuelve a la senda de la victoria ante un Melilla peleón
El Lucentum logra su primera victoria del 2026 frente al colista con un Kevin Larsen que lideró el ataque local con 19 puntos y 5 rebotes
Al HLA solo le valía la victoria en casa ante el Melilla y así hizo. Pese a la falta de puntería y los desajustes defensivos, el conjunto dirigido Perelló gana por primera vez en todo 2026. Tamba con su 100% en tiros y Larsen liderando en puntos y rebotes fueron los nombres clave que permitieron a los presentes en el Pedro Ferrándiz volver a casa con un buen sabor de boca.
El resultado, no obstante, tapa lo que, ante un rival de un nivel similar, puede ser un gran problema: la falta de puntería. Los de Perelló han acabado con apenas un 40% de acierto en tiros de campo. El otro gran debe del equipo son las segundas oportunidades, tanto en ataque como en defensa. El Melilla dobló en rebotes ofensivos a los locales.
El inicio del partido fue un reflejo de la mala dinámica con la que llegaron ambos conjuntos. Los fallos y las pérdidas se sucedieron por ambas partes. El HLA Alicante cerró el primer cuarto con un tímido marcador de 14-11 para los locales, pero sin buenas sensaciones.
En el segundo cuarto, el ritmo cambió. Los de Perelló trataron de meterle una marcha más a su juego. Sin embargo, esa idea les jugó en contra. La velocidad dio pie a las imprecisiones y con ellas la ventaja se diluía. Los visitantes lograron remontar la diferencia y ponerse hasta cuatro puntos por delante. El Melilla trató de cambiar las marcas constantemente, lo que hizo ver a los locales completamente perdidos en defensa.
El descanso supuso un antes y un después en el partido. Tras la pausa, las indicaciones de Perelló fueron acertadas y el equipo salió con otra cara. Los triples entraban y, con ello, el marcador no dejaba de crecer. En defensa, primero Tamba y luego Deng Geu colocaron dos tapones que pusieron patas arriba a los presentes.
Por momentos, el equipo recordó al inicio de temporada. Aris, que comenzó el encuentro desacertado, mostró una nueva cara y lideró la creación del HLA. Junto a él, Larsen volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores jugadores de la categoría. El danés cerró una sólida actuación en ambos lados de la cancha liderando al equipo en puntos y rebotes.
Con cuatro minutos para el final, el miedo se apoderó del Pedro Ferrándiz. Los locales ya habían cometido cinco faltas y Godspower, para el Melilla, estaba de dulce. El pívot encadenó varias jugadas anotadoras que recortaron la diferencia hasta los tres puntos. Pese a que Perelló y los suyos lograron calmar la andanada rival, el final del partido no pudo estar más igualado. 18 segundos quedaban para el final y la diferencia era de apenas tres puntos. Sin embargo, una redonda actuación de Kevin Larsen cerró el partido para que el HLA Alicante vuelva a celebrar una victoria ante los suyos.
► LUCENTUM (14 + 19 + 22 + 23): Deng Geu (2), Kevin Larsen (19), Polanco (9), Richardson (2), Mike Torres (10) –quinteto titular- , Mendikote (6), Ceccardi (5), Mwema (9), Coulibaly (1), Tamba (7), Jordà (8), Llorente (0).
► MELILLA (11 + 20 + 13 + 27): Caicedo (1), Cruz-Uceda (9), Debaut (2), Díaz (8), Hoover (14) -quinteto titular- , Godspower (14), Ezquerra (3), Bergstedt (2), Córdoba (9), Rodríguez (9), García (0).
► ÁRBITROS: Francisco José Zafra Guerra, Jordi Domingo Villalta y Joan Fanes Marginet. Eliminado: Cordoba Muro (5 faltas).
►Marcador por cuartos: 1 14-11 | 2 33-31 | 3 55-44 | 4 78-71
► PABELLÓN: Pedro Ferrándiz, con aproximadamente 1.800 espectadores.
