Javier Romero toma posesión como presidente del Real Club de Regatas de Alicante

El nuevo presidente del Real Club de Regatas de Alicante, RCRA, Javier Romero, ha tomado este miércoles posesión de su cargo en la sede social del club, en sustitución de Miguel López. El acto formal supone el comienzo de una nueva andadura en el RCRA, después de los socios -estaban llamados a las urnas los 2.065- se decantaran el viernes pasado, 6 de febrero, por la candidatura de Romero.

Romero, que preside una Junta Directiva compuesta por 18 personas, logró 686 votos de un total de 975, es decir, un 70,3 por ciento; le siguió en número de sufragios Javier López, con 228 apoyos, el 23,3 por ciento del total, y Juan José Albert, con 59 votos, el 6 por ciento. Además, ha habido un voto nulo y un voto en blanco.

Al darle el testigo al frente del RCRA, el presidente saliente, Miguel López, ha felicitado a Romero y todos los miembros de la Junta Directiva; una junta en la que están representadas todas las secciones del club.