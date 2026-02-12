El Barça se atasca sin Punter y cae en el Palau ante el París (74-85)

El París Basketball, un rival de la zona baja de la Euroliga, castigó este jueves en el Palau Blaugrana a un Barça fatigado, diezmado por las bajas y desacertado desde el perímetro (5 de 32 en triples). El equipo azulgrana se atascó sin Kevin Punter y no supo contrarrestar el baloncesto físico del equipo francés (74-85).

A una semana para el inicio de la Copa del Rey, el conjunto azulgrana confirmó que afrontará el primer título del año "al límite", algo que ya reconoció su técnico, Xavi Pascual, en la previa del encuentro. Sin los lesionados Punter y Tomas Storansky -a los que se les unió este jueves el pívot Jan Vesely, que sólo jugó 7 minutos por molestias lumbares-, al Barça le faltó fondo de armario para igualar la jerarquía exterior de Hifi (21 puntos), Stevens (15) y Robinson (18), los atletas del París que dejaron en evidencia las lagunas del cuadro local. Sólo el azulgrana Darío Brizuela plantó cara en un duelo que los visitantes encarrilaron gracias a un parcial de 12-28 en el tercer cuarto.

Ambiente desangelado

En un Palau Blaugrana con un ambiente algo desangelado en las gradas por la coincidencia horaria del Atlético de Madrid-Barça de la Copa del Rey de fútbol y la resaca del temporal de viento que este jueves afectó buena parte de Cataluña, los pupilos de Pascual empezaron el duelo a rueda de los parisinos.

Con Brizuela y Shengelia finalmente en la convocatoria -su presencia estuvo en duda hasta última hora-, el técnico de Gavá apostó por un quinteto de circunstancias, con efectivos de la segunda unidad como Juani Marcos, Cale o Willy Hernangómez.

Y el París, con sus posesiones rápidas y a menudo algo alocadas, lo aprovechó para firmar un primer parcial de 5-11 en los primeros cuatro minutos. Paró el partido Pascual y su equipo reaccionó en poco más de un minuto para ponerse momentáneamente por delante gracias a un 7-0 comandado por Brizuela y Laprovittola desde el perímetro.

Hifi, un tormento

Sin embargo, el perfil atlético de los jugadores parisinos penalizó a un Barça algo tibio en la pintura que, además, no conseguía frenar el intercambio de golpes que proponía su rival, que cerró los diez primeros minutos con una renta favorable (18-21).

Siguió abierto el encuentro en el segundo acto con Stevens y el peligroso Hifi percutiendo en el entramado defensivo azulgrana y Shengelia y Cale respondiendo en la otra mitad de la pista.

La primera ventaja importante del equipo azulgrana se cimentó a partir de la defensa. Recuperó balones y pudo correr. A lo que se sumaron los destellos de Brizuela. La ‘mamba vasca’ lideró otro parcial, esta vez de 8-0 (42-34, min.18), que dio aire al Barça antes de que Hifi, segundo máximo anotador de la Euroliga, apareciera con cinco puntos seguidos con los que el cuadro francés se dirigió a los vestuarios con un mejor sabor de boca (43-39).

Tercer cuarto letal

Entró frío en la reanudación el Barça y poco tardó el París en volver agarrar las riendas del partido. Tres triples anotaron los franceses en cuatro minutos, los mismos que transformaron en la primera parte, y encadenaron un 4-13 (47-52, min.24) que obligó a Pascual a pedir un tiempo muerto.

Pero el Barça fue incapaz de cambiar la inercia de los visitantes, que crecían con otros cuatro triples para afrontar el último cuarto con una holgada diferencia (55-67). Un parcial de 12-28 en el tercer cuarto mientras en el Estadio Metropolitano el equipo de fútbol perdía por 4-0 al descanso, algo que también se notó en el ambiente del pabellón azulgrana.

En el último cuarto, el Barça no encontró la gasolina para discutirle el triunfo al cuadro francés, que en tres minutos amplió la ventaja hasta los 15 puntos (58-73, min.33).

Y cuando el Barça intentó despertar, de la mano de un insistente Brizuela, ya fue demasiado tarde. Una derrota con la que se mantiene en la zona noble de la Euroliga pero que deja mal cuerpo a la plantilla a pocos días de la disputa del tornero del KO.