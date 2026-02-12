Juegos Olímpicos Milán-Cortina 2026
Descalificado el atleta ucraniano Vladyslav Heorhiyevich por llevar un casco conmemorativo de la guerra
El particular casco, de color gris, contaba con fotografías de algunos de los atletas fallecidos en los cuatro años de invasión rusa.
El Comité Olímpico Internacional (COI) ha decidido descalificar al abanderado de Ucrania en los Juegos Olímpicos de invierno de Milán y Cortina, Vladyslav Heraskevych, de 26 años, por llevar un casco conmemorativo son fotografías de los atletas ucranianos fallecidos en los cuatro años de guerra con Rusia.
La decisión, de la que le advirtieron hace varios días, finalmente ha sido llevada a cabo poco antes de la primera manga de descensos de su modalidad, el skeleton, creando una fuerte indignación en redes sociales y el entorno olímpico. "Me rompe el corazón", afirmaba días atrás el atleta ante la prohibición expresa del COI con su particular homenaje.
"Quiero dar las gracias a todos por todo el apoyo que estamos recibiendo. Realmente es increíble la cantidad que hay. Para mí, el sacrificio de las personas representadas en el casco significa más que cualquier medalla que pudiera recibir, porque dieron lo más valioso que tenían. Y un simple respeto hacia ellos es exactamente lo que quiero mostrar", escribió el atleta en sus redes.
Protesta reincidente
Heraskevych, que ya mostró su rechazo a la guerra con una pancarta en inglés en los pasados juegos de Pekín 2022, se reafirmó en su protesta y ante el aviso del COI afirmó que no pensaba dar un paso atrás. "Creo que se merecen estar conmigo el día de la competición. Lo usaré (el casco) el día de la carrera", afirmó.
El particular casco, de color gris, contaba con fotografías de algunos de los atletas fallecidos en los cuatro años de invasión rusa. El boxeador Pavlo Ishchenko, el jugador de hockey sobre hielo Oleksiy Loginov, la haltera Alina Peregudova, el atleta y actor Ivan Kononenko, la bailarina Daria Kurdel, el nadador y entrenador Mykyta Kozubenko y el tirador olímpico Oleksiy Habarov se encontraban retratados en la protección como homenaje.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un banco vacío en Doctor Gadea: adiós a Max, el hombre sin hogar que vivía entre libros en las calles de Alicante
- El mejor pueblo de Alicante para ver los almendros en flor en febrero, según National Geographic
- Hace 70 años Alicante se congeló: hoy el termómetro cuenta otra historia
- Expertos consideran “extraño” que el Ayuntamiento de Alicante mantenga sin tramitar plusvalías de viviendas desde mayo
- La bonanza hotelera en Benidorm se topa con un 3,6 % de destrucción de empleo
- Una jueza asume la investigación de las viviendas protegidas de Alicante y le pide a Anticorrupción lo que haya indagado
- La captura de un tiburón blanco de dos metros en Xàbia confirma su presencia en aguas del Mediterráneo
- Una amiga de la concejala de Hacienda, la hermana de su secretaria y otras 11 viviendas protegidas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante