Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo: alerta por vientoInvestigación viviendas protegidasReparto viviendas AlicanteBarrios más carosDisfraz de modaAbandono Luna Ki Benidorm Fest
instagramlinkedin

ATHLETIC CLUB

El Athletic, en la lista de la FIFA que podría sancionarle con tres ventanas sin poder fichar

El máximo organismo del fútbol mundial ha incluido al club vasco en su lista de clubes sancionados y le podría impedir inscribir jugadores hasta enero de 2028

Archivo - Gianni Infantino, presidente de la FIFA

Archivo - Gianni Infantino, presidente de la FIFA / Oscar J Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

Jordi Delgado

La FIFA ha incluido al Athletic Club en su plataforma oficial de 'Registration Bans', el registro digital en el que el máximo organismo del fútbol mundial publica los clubes que tienen prohibido inscribir nuevos futbolistas. La medida, avanzada por 'Deia' y confirmada este jueves, conlleva una sanción de tres ventanas de fichajes, lo que impediría a la entidad bilbaína registrar jugadores hasta enero de 2028.

Según consta en la web oficial de la FIFA, el club rojiblanco figura en el listado desde el miércoles 11 de febrero. La prohibición afectaríaa las ventanas de verano de 2026, invierno de 2027 y verano de 2027, y se aplica tanto a inscripciones nacionales como internacionales, ya sea en categoría profesional o amateur.

El organismo presidido por Gianni Infantino no ha detallado públicamente los motivos concretos que han derivado en esta decisión. La propia FIFA explica que esta herramienta “detalla los clubes que actualmente enfrentan prohibiciones de registro impuestas” y que las sanciones suelen responder a “diversas infracciones, como disputas financieras o incumplimientos regulatorios”.

A día de hoy, el Athletic es el único club de Primera División que aparece en ese registro. Dentro del ámbito de la Federación Española, únicamente Algeciras, de Primera RFEF y Vélez, de Segunda RFEF figuran también en la lista.

Antecedentes a esta posible sanción

Dicha plataforma se trata de un sistema automatizado que se actualiza casi a diario y que recoge sanciones que pueden derivar tanto de resoluciones disciplinarias firmes como de incumplimientos administrativos pendientes de subsanación. Y es que en ocasiones anteriores, ha habido otros equipos de LaLiga que han sido incluídos en esa lista provisional y han acabado subsanando sus problemas financieros.

En enero de 2025, tanto Rayo Vallecano como Mallorca aparecieron en este registro por cantidades pendientes vinculadas al mecanismo de solidaridad. Ambas entidades regularizaron los importes a tiempo y la FIFA levantó la sanción en cuestión de horas.

Por ahora, el Athletic no ha emitido una comunicación oficial al respecto, pero según apunta 'Deia', hay cierta prudencia y esperanza con tramitar los papeles administrativos a tiempo para evitar dicha sanción. Según el medio, el origen del problema recae en la discrepancia en los derechos de formación de un jugador, y el club confía en solucionar el trámite en las próximas horas.

Noticias relacionadas

De lo contrario, la sanción de no poder inscribir en las próximas tres ventanas condicionaría de forma significativa la planificación deportiva del Athletic a medio plazo. El club presidido por Jon Uriarte no podría inscribir nuevos futbolistas durante ese periodo, lo que limitaría cualquier incorporación externa hasta el mercado invernal de 2028.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una amiga de la concejala de Hacienda, la hermana de su secretaria y otras 11 viviendas protegidas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante
  2. Un banco vacío en Doctor Gadea: adiós a Max, el hombre sin hogar que vivía entre libros en las calles de Alicante
  3. Juanma Lorente, abogado laboralista: “Cuantas más veces llegues tarde al trabajo, más difícil será para la empresa despedirte”
  4. El mejor pueblo de Alicante para ver los almendros en flor en febrero, según National Geographic
  5. Hace 70 años Alicante se congeló: hoy el termómetro cuenta otra historia
  6. Expertos consideran “extraño” que el Ayuntamiento de Alicante mantenga sin tramitar plusvalías de viviendas desde mayo
  7. La bonanza hotelera en Benidorm se topa con un 3,6 % de destrucción de empleo
  8. Una jueza asume la investigación de las viviendas protegidas de Alicante y le pide a Anticorrupción lo que haya indagado

Trump tumba el dictamen de Obama que estableció que seis gases de efecto invernadero son perjudiciales para la salud

Trump tumba el dictamen de Obama que estableció que seis gases de efecto invernadero son perjudiciales para la salud

El abogado de Manos Limpias y la portavoz de Vox, compañeros de despacho doce años en Alicante

El abogado de Manos Limpias y la portavoz de Vox, compañeros de despacho doce años en Alicante

Orihuela suspende las actividades al aire libre viernes y sábado por viento

Orihuela suspende las actividades al aire libre viernes y sábado por viento

Semifinal de la Copa del Rey: Atlético de Madrid - FC Barcelona, en directo

Semifinal de la Copa del Rey: Atlético de Madrid - FC Barcelona, en directo

Camarero advierte de que PSPV y Compromís podrían “llevarse una sorpresa” con las viviendas protegidas de Les Naus en Alicante

Camarero advierte de que PSPV y Compromís podrían “llevarse una sorpresa” con las viviendas protegidas de Les Naus en Alicante

Los cinco silencios de Vox sobre el futuro de Barcala tras el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante

Los cinco silencios de Vox sobre el futuro de Barcala tras el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante

A reivindicarse con Rafa Mir, sin Affengruber... y ¿con Dituro?

A reivindicarse con Rafa Mir, sin Affengruber... y ¿con Dituro?
Tracking Pixel Contents