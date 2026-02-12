Liga Asobal
El Horneo Alicante vuelve a casa para enfrentarse al "peligroso" Guadalajara
Los de Roi Sánchez reciben en el Pitiu Rochel al colista este domingo para tratar de alejarse aún más del descenso
El Horneo Alicante vuelve este domingo (17:00) al Pitiu Rochel para enfrentarse al Sanicentro Guadalajara en la jornada 17 de la Liga Asobal. Los de Roi Sánchez tratarán de reponerse de la dura derrota en el último partido frente al Barça.
La llegada del entrenador vigués ha permitido sacar al equipo de las zonas de descenso. Frente al farolillo rojo de la competición, buscarán asentarse en la zona media de la liga.
El equipo no podrá contar con Aarón Gutiérrez, tras anunciar que será baja indefinida por motivos personales. Pese a la mala posición de los rivales, el técnico afirma que se tratan de un rival “supercompetitivo”.
La paciencia será un jugador más
“Son un equipo muy rocoso a nivel defensivo con jugadores grandes que le dan mucho valor a la posesión y cometen pocas pérdidas. Así que la clave para ganar estará en la paciencia para saber aprovechar nuestro momento”, explicó el entrenador gallego.
“Va a ser un partido peligroso para nosotros. Al mismo tiempo será estimulante empezar la vuelta de la mejor manera posible y coger un colchón de puntos”, añadió.
Roi declaró que jugar como locales les dará una ventaja. “Creo que la presión está igual por ambos lados. Ellos vendrán sabiendo que el Pitiu es uno de los campos más difíciles de la liga. Por nuestra parte, está la presión de jugar en casa, así que espero que la gente responda y poder tener al público a nuestro favor”, señaló.
El técnico alabó la dinámica con la que el equipo afronta el partido: “Están deseando con muchas ganas que llegue el domingo”. Al mismo tiempo, recalcó que no hay nada seguro afirmando que “las sensaciones que tuvimos al final de año hay que refrendarlas ahora”.
