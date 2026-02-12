Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo: alerta por vientoInvestigación viviendas protegidasReparto viviendas AlicanteBarrios más carosDisfraz de modaAbandono Luna Ki Benidorm Fest
instagramlinkedin

Liga Asobal

El Horneo Alicante vuelve a casa para enfrentarse al "peligroso" Guadalajara

Los de Roi Sánchez reciben en el Pitiu Rochel al colista este domingo para tratar de alejarse aún más del descenso

El pivote del Horneo Eón Alicante busca el lanzamiento en el Palau Blaugrana.

El pivote del Horneo Eón Alicante busca el lanzamiento en el Palau Blaugrana. / Víctor Salgado / Barça

Víctor Pérez

Víctor Pérez

El Horneo Alicante vuelve este domingo (17:00) al Pitiu Rochel para enfrentarse al Sanicentro Guadalajara en la jornada 17 de la Liga Asobal. Los de Roi Sánchez tratarán de reponerse de la dura derrota en el último partido frente al Barça.

La llegada del entrenador vigués ha permitido sacar al equipo de las zonas de descenso. Frente al farolillo rojo de la competición, buscarán asentarse en la zona media de la liga.

Ander Torrico durante el partido frente al Cajasol Puente Genil

Ander Torrico durante el partido frente al Cajasol Puente Genil / Héctor Fuentes

El equipo no podrá contar con Aarón Gutiérrez, tras anunciar que será baja indefinida por motivos personales. Pese a la mala posición de los rivales, el técnico afirma que se tratan de un rival “supercompetitivo”.

La paciencia será un jugador más

“Son un equipo muy rocoso a nivel defensivo con jugadores grandes que le dan mucho valor a la posesión y cometen pocas pérdidas. Así que la clave para ganar estará en la paciencia para saber aprovechar nuestro momento”, explicó el entrenador gallego.

“Va a ser un partido peligroso para nosotros. Al mismo tiempo será estimulante empezar la vuelta de la mejor manera posible y coger un colchón de puntos”, añadió.

Roi declaró que jugar como locales les dará una ventaja. “Creo que la presión está igual por ambos lados. Ellos vendrán sabiendo que el Pitiu es uno de los campos más difíciles de la liga. Por nuestra parte, está la presión de jugar en casa, así que espero que la gente responda y poder tener al público a nuestro favor”, señaló.

Noticias relacionadas y más

El técnico alabó la dinámica con la que el equipo afronta el partido: “Están deseando con muchas ganas que llegue el domingo”. Al mismo tiempo, recalcó que no hay nada seguro afirmando que “las sensaciones que tuvimos al final de año hay que refrendarlas ahora”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una amiga de la concejala de Hacienda, la hermana de su secretaria y otras 11 viviendas protegidas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante
  2. Un banco vacío en Doctor Gadea: adiós a Max, el hombre sin hogar que vivía entre libros en las calles de Alicante
  3. Juanma Lorente, abogado laboralista: “Cuantas más veces llegues tarde al trabajo, más difícil será para la empresa despedirte”
  4. El mejor pueblo de Alicante para ver los almendros en flor en febrero, según National Geographic
  5. Hace 70 años Alicante se congeló: hoy el termómetro cuenta otra historia
  6. Expertos consideran “extraño” que el Ayuntamiento de Alicante mantenga sin tramitar plusvalías de viviendas desde mayo
  7. La bonanza hotelera en Benidorm se topa con un 3,6 % de destrucción de empleo
  8. Una jueza asume la investigación de las viviendas protegidas de Alicante y le pide a Anticorrupción lo que haya indagado

Trump tumba el dictamen de Obama que estableció que seis gases de efecto invernadero son perjudiciales para la salud

Trump tumba el dictamen de Obama que estableció que seis gases de efecto invernadero son perjudiciales para la salud

El abogado de Manos Limpias y la portavoz de Vox, compañeros de despacho doce años en Alicante

El abogado de Manos Limpias y la portavoz de Vox, compañeros de despacho doce años en Alicante

Orihuela suspende las actividades al aire libre viernes y sábado por viento

Orihuela suspende las actividades al aire libre viernes y sábado por viento

Semifinal de la Copa del Rey: Atlético de Madrid - FC Barcelona, en directo

Semifinal de la Copa del Rey: Atlético de Madrid - FC Barcelona, en directo

Camarero advierte de que PSPV y Compromís podrían “llevarse una sorpresa” con las viviendas protegidas de Les Naus en Alicante

Camarero advierte de que PSPV y Compromís podrían “llevarse una sorpresa” con las viviendas protegidas de Les Naus en Alicante

Los cinco silencios de Vox sobre el futuro de Barcala tras el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante

Los cinco silencios de Vox sobre el futuro de Barcala tras el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante

A reivindicarse con Rafa Mir, sin Affengruber... y ¿con Dituro?

A reivindicarse con Rafa Mir, sin Affengruber... y ¿con Dituro?
Tracking Pixel Contents