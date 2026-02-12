Balonmano
El lateral Aarón Gutiérrez, baja indefinida en el Horneo Eón Alicante
El jugador, titular habitual y cuarto anotador del equipo, se aparta temporalmente de las pistas por "motivos personales"
El Horneo Eón Alicante ha informado este jueves de que su jugador Aarón Gutiérrez causa baja en el equipo de manera indefinida por motivos personales. En un escueto comunicado que no aborda ningún otro detalle sobre la situación del deportista, el club ha deseado trasladarle "apoyo y mucha fuerza en estos momentos" y ha pedido que se respete la privacidad del jugador de 19 años.
Gutiérrez, con su dorsal 77, ha sido una pieza frecuente entre los siete jugadores en pista tanto para Fernando Latorre como Roi Sánchez durante esta temporada. Ha participado en 15 partidos de 16 que ha disputado el equipo, siendo su única ausencia la de la más reciente jornada en el Palau Blaugrana contra el Barça. A lo largo de la campaña, el lateral derecho ha anotado 49 goles, lo que le convierte en el cuarto jugador por producción ofensiva en el equipo. Además, ha dado cinco asistencias a sus compañeros.
