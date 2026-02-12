El Real Club de Regatas Alicante acoge la Olympic Week Youth

El Real Club de Regatas de Alicante, RCRA, acoge la regata 420 de la Olympic Week 2026, organizada por la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana y que tiene como sedes diferentes clubes náuticos de la región. Al RCRA se le ha asignado la clase 420. La regata reunirá a un centenar de deportistas de diferentes comunidades autónomas entre el viernes 13 y el domingo 15 de febrero. Se trata de una prueba que puntúa para el Campeonato Autonómico.

Hay que destacar que por primera vez la Olympic Week 2026 incorpora un programa en el que participan las clases Youth -diseñada para jóvenes regatistas- y las clases olímpicas. Es, por tanto, una de las citas de mayor trascendencia del calendario nacional y autonómico de vela juvenil y de alto rendimiento.

Cartel del evento / INFORMACION

La prueba se celebrará en las instalaciones del RCRA del Tiro de Pichón, ubicadas en la zona de La Cantera de Alicante, con salida directa al mar, a la bahía de la ciudad.

Según explica José Manuel Ruiz, director técnico del Equipo de Regatas del RCRA, “para nuestro club, la clase 420 es estratégica. Llevamos años realizando un trabajo muy sólido en esta categoría, centrado en la formación a medio y largo plazo y en acompañar a los deportistas que sueñan con dar el salto a un equipo olímpico”.

Joaquín Valero, vocal de vela ligera del RCRA, agrega que “el Real Club de Regatas de Alicante apuesta firmemente por esta clase, prueba de ello es que estamos organizando el Campeonato de España de 420”; un campeonato que tendrá lugar entre los días 31 de marzo y 4 de abril.