Rubén Perelló, entrenador del HLA Alicante: "Gracias a la afición por estar porque juntos somos más fuertes"

Por fin se pudo quitar Rubén Perelló la presión de la racha de derrotas de encima. La victoria del HLA Alicante llegó frente al Melilla, penúltimo clasificado, en un partido que pudo ganar cualquiera. “Ha sido un partido feo para el espectador en el que los pequeños detalles al final marcan la diferencia”, declaró el técnico mallorquín.

En la rueda de prensa tras el partido, el entrenador se deshizo destacó la importancia de la afición en el resultado final: “Hemos recibido multitud de muestras de apoyo. Esto es lo bonito de ser parte del HLA Alicante. Gracias a la afición por estar porque creo que juntos somos más fuertes”. Además, tuvo tiempo de disculparse por el nivel de juego de su equipo. “No hemos podido brindarles un grandísimo partido de baloncesto, pero sí una victoria que era importante para todos”.

Una victoria de equipo

El papel de los suplentes fue vital de cara a conseguir la victoria. Su papel en el tercer cuarto dinamitó el resultado, clave para aguantar el marcador. “Hemos salido muy mentalizados. La segunda unidad ha estado francamente bien. Hemos sido capaces de alargar la diferencia 12 puntos y eso nos ha permitido jugar más tranquilos”, declaró Perelló.

Kevin Larsen disputa la pelota frente a jugadores del Melilla. / Pilar Cortés

Pese a ello, el Melilla fue capaz de volver al partido. “No dan un partido por perdido, por lo que no podíamos relajarnos. El talento que tienen les ha permitido volver a meterse con ciertas opciones”, dijo el entrenador del HLA Alicante sobre sus rivales. A su vez, el mallorquín alabó la reacción de sus jugadores: “Hemos sido capaces de controlar el partido en los momentos finales, sabiendo donde poner el balón y sumando desde el tiro libre. En el tercer cuarto les hemos podido castigar a campo abierto y creo que el equipo se ha venido arriba volviendo a conectar con la afición”.

Pese a todo, Perelló es consciente que el resultado no fue acompañado de un buen nivel de juego. Una de las mayores fracturas del equipo fue el rebote y así lo remarcó el técnico. “Han conseguido segundas oportunidades gracias al rebote. Han tirado 18 veces más que nosotros y nos hemos llevado la victoria. Tiene mérito, pero a la vez tenemos que ser más sólidos en la pintura”. No obstante, se alegró de volver a ver una conexión fluida entre sus jugadores y de “disfrutar del baloncesto como equipo”.

De cara a lo que resta de temporada, Perelló se muestra optimista. “Nos espera una segunda vuelta apasionante donde cualquiera puede ganar. Hoy necesitábamos reforzar por fin el trabajo diario y quitarnos esa presión por conseguir una victoria, lo que creo que debemos celebrar”.