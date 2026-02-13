Awa Fam: "Recibir un premio así con solo 19 años da muchas ganas de trabajar"

Exultante y feliz. La jugadora de baloncesto alicantina Awa Fam, galardonada esta semana con el Premio Princesa Leonor 2024 a al mejor deportista joven, hombre o mujer, de este país, explica con bastante emoción, que el reconocimiento le "ilusiona" y le hace "seguir queriendo trabajar" para "continuar consiguiendo" sueños y objetivos.

"Es algo muy especial, a mi edad, con 19 años, nunca me hubiese imaginado esto ni poder sentirme así de feliz. Es muy bonito, muy especial y ojalá más así. Es una alegría para mí. Después llegaré a mi casa y diré 'wow', lo que es este premio. ¿Cómo pueden haber pensado en mí para haberme dado este premio? Es algo que ilusiona, que me hace seguir queriendo trabajar y seguir consiguiendo pequeñas cositas", valora la internacional española, que ya es parte sustancial de la selección absoluta

Awa Fam, junto a los Reyes y el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, en una imagen publicada por ella en sus RR. SS. / @awaafaam

La jugadora de Santa Pola revela que su llegada a la élite del baloncesto "ha supuesto mucho sacrificio" para ella y su familia. "Separarme de mi vida desde bien pequeña, de mis padres, muchos entrenamientos, muchos partidos, selección. Entonces, supone muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio, pero siempre vale la pena", ha defendido la alicantina.

Pasión por su deporte

"Cuando haces lo que realmente te gusta, merece la pena. Cuando algo te ilusiona, vas a entrenar y ves que realmente te gusta, ves cómo consigues platas, oro, ves cómo compites, cómo haces compañeras que se convierten en tus amigas, realmente merece la pena", relata la jugadora de Valencia Basket .

Awa Fam se ve "en todos esos sueños" que lleva "soñando desde bien pequeña". "Siempre he dicho que la selección española era mi cosa número uno, ya he conseguido ese primer pasito. A ver si unos Juegos Olímpicos para la selección española... Me encantaría también verme en la WNBA (la mejor liga del mundo), sería mi sueño. Y, por supuesto, a ver si seguimos con Valencia Basket esos pequeños sueños que siempre me he propuesto desde pequeña. Y el techo ya se verá", dice orgullosa la excelente jugadora alicantina.

Momento en el que la jugadora de Santa Pola recibe el premio de manos de los Reyes de España. / Europa Press

Mirando al Mundobasket

Respecto al billete que la selección española se jugará, del 11 al 17 de marzo, en el Torneo de clasificación para el Mundial que se celebra en Puerto Rico, la santapolera considera que, pese a su excelente progresión, "es añadirme un poco de presión, son muchos años sin haber competido en ese torneo", admite. "No sabemos lo que va a pasar, no sabemos el equipo que vamos a llevar. Pero sí que sabemos que vamos a intentar estar unidas y conseguir ese billete. Es muy importante. Somos gente muy joven, tenemos ganas de competir en cosas nuevas. Así que, presión, sí, pero también con la tranquilidad de saber que vamos a intentar competir al máximo", reivindica.

Awa Fam, que acudió a la cita con los Reyes de España acompañada por sus padres, confesó que la Reina Letizia y el Rey Felipe VI fueron "majísimos" durante la entrega de premios. "Me han preguntado cosas de mi vida. Han estado muy pendientes, preguntándome qué tal, qué es lo que quiero conseguir, qué cosas quiero estudiar, estoy supercontenta", concluyó.

La élite nacional

Para dar una idea del alcance del reconocimiento concedido a la jugadora de Santa Pola basta decir que en la misma gala se reconoció también a figuras como los futbolistas Aitana Bonmatí y Rodrigo Hernández, balones de Oro, y los marchadores María Pérez, la atleta más laureada de este país, y Álvaro Martín, el compañero junto al que ganó el mundial y olímpico. Todo ellos recibieron los Premios Nacionales que les acreditan como los mejores deportistas de 2023 y 2024, respectivamente, en una ceremonia celebrada en el palacio de El Pardo.

Awa Fam sentada junto a los marchadores María Pérez y Álvaro Martín y el ciclista paralímpico Ricardo Ten. / Europa Press

Claudia Zornoza representó a la selección femenina de fútbol, distinguida con la Copa Barón de Güell como el mejor equipo de 2023, en el que España ganó el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, y Laura Esther hizo lo propio en nombre de la selección femenina de waterpolo, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, plata europea en Eindhoven y bronce en el Campeonato del Mundo de Doha.

La ceremonia reconoció también al CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) y al ciclista paralímpico Ricardo Ten, ampliamente ovacionado y triple medallista en París 2024, con el premio Infanta Sofía Madrid; al equipo de la Solheim Cup y a la atleta neerlandesa Femke Bol, que no asistió, con el premio Trofeo Unión Europea, así como a la Fundación Ricky Rubio y a Antonio Sabugueiro (impulsor de la San Silvestre vallecana), representado por su hijo, con la Copa Stadium.