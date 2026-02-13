Baloncesto solidario en El Campello contra el cáncer infantil

Este domingo, 15 de febrero, se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil y en El Campello se organizará una cita en la que el deporte y la solidaridad, una vez más, se dan la mano para tratar de ayudar en la lucha contra esta enfermedad.

De este modo, la Fundación Unoentrecienmil impulsa una nueva edición de la campaña “Canastas Contra el Cáncer Infantil”, una iniciativa solidaria que el pasado año movilizó a jugadores y jugadoras de 409 clubes de todo el país, y en la que el Club Baloncesto Campello (CBC) participará en esta edición transformando los encuentros de sus equipos en partidos solidarios, convirtiendo cada canasta en una donación destinada a impulsar la investigación contra el cáncer infantil.

Cartel de "Canastas Contra el Cáncer Infantil" en El Campello / INFORMACIÓN

Jornadas el sábado y el domingo

Así, el Pabellón Centro acogerá el sábado de 16:00 a 18:30 horas, un encuentro de la categoría alevín femenino, y de 18:00 a 20:30 horas, otro de sénior femenino. El domingo día 15, de 10:00 a 12:15 jugará el infantil azul, de 16:00 a 18:30 horas el benjamín amarillo, y de 10:00 a 12:15, el alevín amarillo.

Dos jornadas solidarias que cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de El Campello y la Federación Valenciana de Baloncesto. Todos unidos con el objetivo de recaudar fondos económicos para lucha contra esta enfermedad, que irán íntegramente destinados a la Asociación Española contra el Cáncer.

Cada año se diagnostican 1.600 nuevos casos de cáncer infantil en España. “Ante esta realidad, el baloncesto vuelve a unirse para demostrar que el deporte también puede ser una herramienta de apoyo, visibilidad y esperanza”, señalan desde el club alicantino.

Canastas Contra el Cáncer Infantil

“Canastas Contra el Cáncer Infantil” es un movimiento colaborativo impulsado por la Fundación Unoentrecienmil, con el apoyo de la Federación Española de Baloncesto, numerosas federaciones autonómicas y cientos de clubes de todo el país. En la pasada edición se alcanzó la participación de 409 clubes y una recaudación de 226.000 euros, obtenidos en base a los puntos anotados por los equipos participantes.

El Club Baloncesto El Campello se une a esta iniciativa reafirmando su compromiso con los valores del deporte, la solidaridad y el apoyo a la investigación, y espera que la población campellera se una a la iniciativa con su presencia este fin de semana, para el que ha convocado hasta cinco partidos, y ha dispuesto huchas para que la ciudadanía pueda depositar sus donativos a la causa.

Pocas causas como ésta para demostrar que El Campello es un pueblo solidario, sobre todo cuando se trata de salvar vidas de los más pequeños”, señala el alcalde de la localidad, Juanjo Berenguer, que hace un llamamiento a la participación masiva “para llenar esas huchas de esperanza”. “Nuestra asistencia es importante, y allí estaremos todos”, concluye.