Borragán, en la previa del Horneo-Guadalajara: "Estos dos puntos son muy importantes para el objetivo"

El Horneo Alicante vuelve a casa este domingo y lo hace con la visita al pabellón Pitiu Rochel del Sanicentro Guadalajara a las 17:00 horas. Para Javi Borragán, uno de los jugadores más destacados en las filas alicantinas, se trata de un partido “importante por varias cosas”.

“Es el primer partido en casa después del parón y tenemos muchas ganas de volver a competir y ver si la buena dinámica de la primera vuelta sigue ahora en el inicio de la segunda. Sabemos que los inicios son siempre muy importantes para ver si vamos a mirar hacia arriba o hacia abajo”, explica.

“Por lo que sería muy importante conseguir los dos puntos para conseguir el objetivo número uno que tenemos que es la salvación y, en segundo lugar, porque así sabremos sí, podemos estar más tranquilos y mirar hacia arriba o mirar hacia la permanencia. Dependerá mucho de estos partidos en casa y de lo que seamos en ellos”, añade el 4 del Horneo.

Para conseguirlo tendrán que superar a un Guadalajara al que Borragán define como “un equipo muy competitivo que pelea con todos los equipos y en todas las pistas”. En cuanto al Horneo, el lateral derecho ve a la plantilla “muy bien”. “Se ha trabajado muy bien en esta pretemporada de invierno. Veníamos de una buena dinámica de la primera vuelta y el partido del Barça nos sirvió para seguir trabajando”, reflexiona.

Equipo de la jornada

Javi Borragán ha sido incluido en el 7 ideal de la pasada jornada como mejor lateral derecho por su partido ante el Barça. Se trata así de la octava vez en las 16 jornadas que llevamos de competición que aparece un jugador del Horneo en el equipo ideal.

Ander Torriko apareció en la segunda y cuarta jornada como mejor central, Aarón Gutiérrez fue elegido como mejor lateral derecho de la Jornada 3, James Parker fue nombrado mejor lateral izquierdo en la quinta jornada, Iván Montoya fue elegido mejor pivote en la jornada 8. En la 12 fue Xabier Barreto como mejor extremo y en la 13, fue el turno de Javi Rodríguez como mejor extremo izquierdo.