Fútbol
El Barcelona envía una carta a la RFEF para quejarse de los arbitrajes y pide castigos
El club dice que se ha visto perjudicado por una "reiteración de errores flagrantes" y "la falta de un criterio homogéneo"
EFE
El Fútbol Club Barcelonaha hecho llegar este sábado una carta formal a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), dirigida a su presidente, al presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), al responsable del VAR y al director de la Asesoría Jurídica, en la que el club expresa su "profunda preocupación" por la falta de "criterio homogéneo" arbitral.
En el documento, el Barça expone "la falta de coherencia en el criterio disciplinario" que, a su entender, genera "una disparidad y una sensación de doble vara de medir incompatible con los principios de equidad, igualdad y seguridad jurídica que deben regir la competición".
También "criterios contradictorios en acciones de mano en el área" y que refuerzan "la sensación arbitrariedad y la falta de previsibilidad en la aplicación del reglamento".
Por otra parte, también denuncia la "acumulación de errores relevantes", que la entidad azulgrana considera una "reiteración de errores arbitrales flagrantes" a lo largo de la temporada, "muchos de ellos determinantes y en perjuicio del club".
Igualmente, expresa "dudas razonables" sobre el uso y la correcta aplicación de la tecnología del VAR, "especialmente en decisiones milimétricas que no han estado acompañadas de explicaciones técnicas concluyentes" y la "falta de transparencia" en la gestión y publicación de los audios del VAR.
En cuanto a los criterios en las revisiones de las jugadas en el monitor, el Barcelona cuestiona "la falta de un criterio claro y homogéneo a la hora de enviar a los árbitros a revisar jugadas al monitor, lo que contribuye a una percepción de inseguridad y desigualdad en la toma de decisiones".
Y, por eso, reclama "una urgente revisión" de los criterios aplicados con el objetivo de garantizar "la uniformidad en las decisiones arbitrales, la igualdad de trato entre clubes y la credibilidad y el prestigio de las competiciones".
"Consecuencias" en caso de "errores"
Por último, el Barça propone "la creación de un código o reglamento disciplinario específico para el colectivo arbitral que establezca consecuencias públicas y transparentes en casos de errores graves o negligencias, con la voluntad de reforzar la confianza en el sistema".
"Esta propuesta no responde únicamente a la defensa de los propios intereses, sino que se enmarca en la voluntad de contribuir al buen funcionamiento global de la competición y al beneficio de todos los clubes, con el objetivo de evitar que situaciones similares se repitan y garantizar un marco de actuación claro, estable y equitativo para todos", concluye el comunicado.
- Directo | La Torre de les Maçanes, Alcoy y Xixona registran rachas de viento de más de 140 km/h
- Uno de cada tres propietarios de los pisos protegidos en Les Naus en Alicante no estaban empadronados al detectarse las polémicas adjudicaciones
- Juanma Lorente, abogado laboralista: “Cuantas más veces llegues tarde al trabajo, más difícil será para la empresa despedirte”
- Vivienda irá a la Justicia para intentar revocar los visados a los adjudicatarios de pisos protegidos en Alicante que incumplan los requisitos
- El Tajo ya puede trasvasar su máximo de 60 hectómetros mensuales y los regantes lo celebran: 'Ya era hora de disfrutar de cierta tranquilidad
- El viento golpea Alicante: cortada la carretera de Ocaña por un cartel y retirada una palmera junto al Mercado Central
- La Aemet pone en alerta a Alicante en vísperas del Carnaval: rachas que superarán los 90 km/h
- Los hosteleros de Alicante piden el cierre general de terrazas en días de viento para que no haya “injusticias” entre negocios