El HLA Alicante afronta el reto de asaltar a un Fuenlabrada en racha

El HLA Alicante visita este domingo (18 horas, LaLiga+) a un Flexicar Fuenlabrada en racha, con el objetivo de dar continuidad al triunfo de la pasada jornada en casa ante el Melilla y de asaltar un reto mayúsculo, ya que los madrileños acumulan siete victorias seguidas en Primera FEB.

"Fuenlabrada tiene nueve jugadores de máximo nivel", aseveró Rubén Perelló, entrenador del HLA Alicante, en la previa del encuentro. "Muchos tienen pasado ACB, como Benite, una superestrella, o Renfroe; y otros son conocedores de la categoría. Van a pelear por todo", añadió, recalcando que una racha como la actual del Fuenlabrada es algo "de mucho nivel".

Victoria en la primera vuelta

Tras romper sus malos resultados, pese a no hacerlo con un juego vistoso en el Pedro Ferrándiz, Perelló ansía dar continuidad ahora a la dinámica y recuperar las sensaciones de la primera vuelta de competición. "Ganar siempre ayuda a recuperar confianza porque las derrotas hacen que todo se magnifique y parece que te entran dudas del trabajo realizado", remachó Perelló.

Perelló, durante el partido de la primera vuelta contra Fuenlabrada / Pilar Cortés

En el partido de la primera vuelta, los alicantinos consiguieron derrotar a los madrileños (91-86), en un duelo en el que por parte lucentina destacó Kevin Larsen, con 26 puntos, mientras que en los madrileños el máximo anotador fue Mateo Díaz, con 17 puntos.