El Horneo Alicante regresa al Pitiu Rochel recibiendo al colista

El Horneo Alicante recibe este domingo (17 horas) al BM Guadalajara en la vuelta de la competición al Pitiu Rochel. 60 días después vuelve la Liga Asobal a Alicante para la disputa de la jornada 17 en la que los alicantinos se enfrentarán a un rival directo.

Los de Roi Sánchez llegan a esta cita novenos en la tabla con 12 puntos, después de caer el martes en el Palau Blaugrana ante el Barça. Por su parte, Guadalajara, es decimosexto y colista en la clasificación con 8 puntos.

El conjunto dirigido por Juan Carlos Requena llegan al Pitiu después de cosechar dos derrotas consecutivas. La última, este jueves en casa ante Logroño La Rioja (32-36). Hasta la fecha han cosechado 11 derrotas, 2 empates y 3 victorias. La última la lograron en la jornada 12 ante Bada Huesca (36-30). A domicilio tienen un bagaje de 5 derrotas, 2 victorias y un empate.

Iván Montoya se impulsa desde los seis metros para buscar el gol del Horneo en el Palau. / Víctor Salgado / Barça

Tanto Roi Sánchez como Javi Borragán los han definido en la previa como “un equipo muy competitivo y rocoso”, en el que destacan hombres como Nico García, su portero que, a día de hoy, se sitúa en el top10 de la liga con mayor estadística de paradas (24,90%). Ahmed Mohame es su máximo anotador con 52 tantos. Así como Diego Vera, que militó en el Horneo Alicante la pasada temporada.

Antecedentes

El partido de la ida forma parte de la historia del club alicantino al ser el primer encuentro que ganó en Asobal. Fue en la jornada 2 y la victoria se logró con un 29-35 final en el que Ander Torriko fue el máximo anotador del encuentro con 13 goles. Actuación magistral del de Zumaia que le valió estar en el ‘7 ideal’ de la jornada.

Promoción

Con motivo del día de San Valentín, el Horneo Alicantine ha lanzado una promoción en la que los abonados pueden retirar una entrada gratis para disfrutar del equipo y del balonmano con quién ellos quieran.

Además, cabe destacar, que durante el partido todos los aficionados podrán adquirir el álbum oficial de Panini de la Liga Asobal, así como paquetes de sobres para completarlo. Las entradas para el público general están disponibles en la web del club y en taquilla el día de partido.

De igual modo, aún sigue abierta la campaña de abonos de media temporada para disfrutar de una segunda vuelta apasionante y del balonmano de élite en el Pitiu Rochel.