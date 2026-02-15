El Athletic hunde un poco más al Oviedo tras remontar con lo justo en el Tartiere

El Athletic remontó el tanto del Oviedo en el primer tiempo y gracias a los goles de Mikel Jauregizar y Oihan Sancet, de penalti, se llevó una victoria que les acerca a los puestos europeos y aleja aún más a los azules de la salvación.

Mientras que en el Real Oviedo la única novedad fue Eric Bailly en lugar del lesionado David Costas, Ernesto Valverde cambió a más de medio equipo con respecto a la Copa del Rey y el Athletic salió con siete novedades, siendo Yuri y Sancet las principales ya que llegaban tras ser baja ante la Real Sociedad.

El partido no encontraba un dominador claro en los primeros minutos y, aunque Nico Serrano fue el que más lo intentó en el Athletic, con el paso de los minutos el Real Oviedo mejoró y fue llegando cada vez más al área rival, siendo Hassan el gran protagonista de dichos intentos.

Esa mejoría se tradujo en el gol local a la media hora del partido, cuando en una jugada que empezó con un balón largo de Aarón Escandell y que prosiguió con Reina y Viñas peinando el esférico, Ilyas Chaira recibió al espacio y definió por alto ante Unai Simón.

No era capaz el Athletic de hacer daño al Real Oviedo, con un ataque posicional muy tímido y sin la participación de Iñaki Williams, aunque en la última del primer tiempo Galarreta no estuvo lejos del empate al cazar una segunda jugada tras una falta lateral desde el flanco derecho.

No se lo pensó Ernesto Valverde y el segundo tiempo arrancó con Robert Navarro sustituyendo a Nico Serrano y con el Athletic intentando llevar la iniciativa, aunque el Oviedo se defendía bien y un cabezazo de Sancet a centro de Iñaki Williams fue la única llegada en ese primer tramo.

El empate llegó justo después de que Viñas e Ilyas Chaira asustasen a la defensa rival y de que Thiago Fernández entrase por Hassan. En el minuto 58 mal pase de Bailly en salida de balón, Sibo falló después y Jauregizar superó la presión de Colombatto para con la diestra marcar un golazo desde la frontal del área.

Ya con Santi Cazorla sobre el campo, llegó el 1-2 del Athletic de penalti; centro lateral desde la izquierda, Iñaki Williams cabeceó y el balón le dio en la mano abierta de Carmo. Sancet convirtió la pena máxima desde los once metros.

No tuvo oportunidades claras el Real Oviedo para empatar el partido y salvo unos intentos de Thiago Fernández, el Athletic se defendió sin problemas en la recta final del encuentro; con este triunfo, el Oviedo sigue como colista a siete puntos de la permanencia y los rojiblancos se ponen a un punto de los puestos europeos.