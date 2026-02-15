El Barça arrolla al Manresa y recupera moral para la Copa

El Barça se regaló un recital en el último examen antes de viajar a Valencia para disputar la Copa del Rey. El equipo azulgrana no tuvo piedad del Baxi Manresa, al que destrozó por 37 puntos de diferencia (97-60) en un derbi catalán que quedó resuelto en el tercer cuarto. Xavi Pascual pudo estirar la rotación en una tarde en la que Will Clyburn, con 14 puntos, y Myles Cale, con 13, fueron los máximos anotadores del conjunto local. Álex Reyes y Agus Ubal, con 10 puntos cada uno lideraron la anotación de los de Diego Ocampo.

Minutos antes de arrancar el partido, el Barça informó que Jan Vesely iba a perderse el duelo, pero no descartó su presencia para la Copa. El checo fue baja junto a los lesionados Tomas Satoransky y Kevin Punter, más el descartado Miles Norris, de manera que Pascual tuvo que tirar de Nikola Kusturica, Sayon Keita y Dani González para completar la convocatoria.

Tras un gran arranque de Baxi Manresa (2-7), llegó la reacción azulgrana gracias a un parcial de 18-4 que le otorgó la primera ventaja importante al cuadro local (20-11). Will Clyburn, que firmó cinco tantos en la primera mitad, dio el susto tras recibir un golpe en el tobillo, pidiendo el cambio al instante, aunque luego pudo regresar a pista en el segundo periodo.

En su lugar entró el bravo y valiente Kusturica, que con un 2+1, se convirtió en el jugador más joven (16 años, nueve meses y 15 días) del Barça en anotar puntos en la ACB. El Barça cerró el primer asalto por delante (22-14) con una buena defensa que frenó el gran inicio de los de Diego Ocampo.

Los puntos llegaban desde la pintura, ya que el aro estaba cerrado para ambos equipos desde más allá del 6,75. Mucho desacierto, un Baxi Manresa que no lograba correr la pista con efectividad, y un triple, de los dos que metió el Barça en la primera mitad, de Darío Brizuela, que puso un +16 ya muy importante para el Barça (41-25). Pudo recuperar algo su identidad el cuadro del Bages con dos acciones eléctricas de Louis Olinde y Elie Brooks que redujeron algo la desventaja para los visitantes (43-31 al descanso).

Los jugadores de Barça y Baxi Manresa luchan por un rebote / Gorka Urresola

No parecía muy complicado que el Barça pudiese mejorar sus registros triplistas en la segunda parte, y así lo hizo. Dos de Brizuela y otro de Clyburn en los primeros cuatro minutos de cuarto elevaron la ventaja local hasta el +19 (54-35). Paró el partido Ocampo para encontrar la reacción de los suyos, ya que Manresa no había vuelto de vestuarios. Y dicha resurrección no llegó.

Encadenaron fallo tras fallo, y en un abrir y cerrar de ojos, el Barça dejó el partido visto para sentencia con un parcial de 15-0 roto con un triple de Marcis Steinbergs (64-38). Pascual empezó a dar descanso a los más habituales, pero el ritmo no bajó. Youssoupha Fall aportaba tanto en rebotes como puntos y una acción suya cerró un brillante tercer cuarto del Barça (30-12) que convirtió el asalto final en un puro trámite (73-43).

Laprovittola elevó la renta local por encima de los 40 puntos (84-43), y Pascual ya puso en pista juntos a Kusturica, González y Keita. Al final, triunfo por 37 puntos de diferencia (97-60) para un Barça que recupera moral y sensaciones para llegar de la mejor manera posible a la disputa del primer título del año.