El HLA Alicante contradice a la lógica para ganar en Fuenlabrada

Así se cierra una semana complicada. El HLA gana en Fuenlabrada 87-90 para acabar con la racha de siete victorias consecutivas de los locales. Los 18 puntos de los dominicanos Mike Torres y Eddy Polanco hacen que los de Perelló acaben con dos victorias de tres en los últimos siete días.

Los locales llegaban con una racha de 7 victorias consecutivas mientras que los alicantinos tenían una victoria de seis en su haber. En un partido de iguales en la clasificación, los hechos contradijeron a la lógica gracias, en parte, al brillante debut de Sander Hollanders.

La cara y la cruz

El partido se dividió en dos partes bien diferenciadas. En la primera, el HLA dominó el parqué aprovechándose de la falta de rotación en el equipo local y llegando al descanso con una ventaja de diez puntos. En ese tiempo, la defensa exterior de los alicantinos fue excelente, logrando que el Fuenlabrada fallara sus once primeros triples. En la segunda parte, sin embargo, Fuenlabrada se convirtió en un vendaval ofensivo, anotando 55 puntos.

En el inicio, Fuenlabrada se mostró muy cauto, sin querer cargarse con faltas que les hicieran sufrir la corta plantilla que presentaban. Perelló detectó rápidamente esto y comenzó planteando un juego físico tanto en contacto como en ritmo. Gracias a ello, el HLA cerró el primer cuarto con un marcador de 15-21 y con la sensación de poder agrandar esa diferencia.

La apisonadora Perelló continuó en el segundo cuarto. Los alicantinos volvieron a anotar 21 puntos mientras que los locales comenzaban a despertar. Fuenlabrada seguía con miedo al contacto y el HLA lo aprovechó. Aun así, los de Iñaki Martín lograron dos puntos más que en el primer periodo, dando pistas de lo que estaba por venir.

El segundo tiempo pilló a los alicantinos a contrapié. La diferencia se redujo a la mitad a la vez que el HLA se llenaba de faltas. En el apartado defensivo, el equipo siguió padeciendo los mismos síntomas que en las últimas jornadas, falta de rebotes, aunque en esta ocasión la diferencia entre ambos conjuntos se redujo a apenas 6.

Si no hubiera un poco de sufrimiento no sería un partido del HLA Alicante. Los de Perelló llegaron a tener una diferencia de 15 puntos a favor, sin embargo, un parcial de 10-0 por parte del Fuenlabrada asustó hasta al más tranquilo. A falta de dos minutos, los locales ganaban se ponían arriba en el marcador por primera vez en el encuentro. Fue entonces que Polanco se puso el traje de salvador. 8 puntos consecutivos del dominicano cerraron un encuentro marcado por los tiros libres.