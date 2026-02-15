El Horneo Alicante se lleva más de dos puntos ante Guadalajara

El Horneo Alicante se lleva los dos puntos en un partido muy disputado de principio a fin frente al Guadalajara, en el que el equipo dirigido por Roi Sánchez volvió a tirar de oficio para llevarse el premio (31-28).

No era una cita más en el Pitiu Rochel, era un cara a cara entre dos rivales directos por mantener la categoría. Importancia que se notó desde el pitido inicial con dos equipos que no se guardaron fuerzas y se convirtió en un auténtico partido de tenis con puntos en ambas áreas. Cuando el marcador estaba en tabas, apareció Domenech para detener un siete metros que, junto con la vaselina de Xabi Barreto, los alicantinos volvieron a ponerse por delante a los 10 de juego.

El guardameta se convirtió una vez más en héroe de la tarde al realizar una doble parada en un siete metros tras la expulsión de Pepe Oliver. Minutos determinantes con un hombre menos, en los que el Horneo no solo supo aguantar, sino que se marchó en el marcador con un 11-6 a falta de diez minutos para el descanso. Fue precisamente en ese momento cuando los de Roi Sánchez lograron romper por fin el partido y conseguir marcharse al descanso con un 14-9.

Una marcha más

Tras el paso por vestuarios, el conjunto alicantino lograba mantener el resultado a favor con un +6 de diferencia. Aunque Guadalajara intentaba acercarse, los locales conseguían hacerle daño, sobre todo, con rápidos contraataques y superar así en velocidad al riva.

Con el paso de los minutos, Guadalajara se volvió más rocoso en defensa y le complicaba la vida en ataque a los alicantinos. Pero no cedían en su empeño y volvieron a dar con la tecla: los contraataques en velocidad al aprovechar las pérdidas de balón del rival para conseguir poner tierra de por medio.

Sin embargo, a falta de seis minutos para el final, los visitantes lograron ponerse a solo dos tantos de diferencia, pero este Horneo ya ha demostrado de lo que es capaz y no iban a permitir que el rival lograra darle la vuelta al marcador y llevarse los puntos.

Locura final

Los robos de balón de Xabi, Iván y James fueron claves para volver a ponerse a cinco arriba con los tantos de Barreto y Parker. Fue el arreón final en el momento perfecto para sentenciar por completo un partido que dominó en todo momento y en el que supo muy bien jugar con los tiempos para mantenerlo a su favor.

Con un 32-28 final, el equipo alicantino consigue más de dos puntos. Consigue una botella de oxígeno que le distancia de los puestos de descenso. El Horneo Alicante se mantiene noveno en la tabla con 14 puntos. El equipo disputará la siguiente jornada el próximo sábado 21 de febrero ante el Bathco Torrelavega en el Vicente Trueba a las 16:30 horas.