Juan Ayuso echa a rodar en Portugal en su ambicioso 2026

Llega el primer gran momento del año para Juan Ayuso. La primera pedalada de lo que se espera sea un curso que avale la decisión arriesgada de cambiar el mejor equipo de ciclismo del mundo, para no seguir a la sombra del mejor ciclista del mundo, por otra de las potencias del pelotón. Ayuso quiere ser líder. Ahora es hora de demostrar que puede serlo.

Tras fichar por el Lidl-Trek en un nuevo proyecto a largo plazo (con contrato hasta 2030) después de una salida turbulenta del UAE Emirates de Tadej Pogacar, en el que todo gira, y con absoluta razón, alrededor del astro esloveno, Ayuso ha completado una pretemporada en la terreta, cargando pilas y piernas para lo que se le viene por delante. Sabe que aún es joven (23 años). Pero también es consciente de que se le va a medir desde el primer día por cada resultado, cada victoria, cada segundo ganado o perdido. Es la apuesta del que no se conforma. Del que quiere más. Y del que tiene que acertar.

Juan Ayuso posa con la equipación del Lidl-Trek / Lidl-Trek

Ese primer día de competición oficial con el nuevo maillot del Lidl-Trek, que ya estrenara en redes sociales el mismo 1 de enero, cuando quedó liberado de su anterior contrato, y que ya ha lucido durante entrenamientos y sesiones de fotos, tendrá lugar en Portugal, en la Vuelta al Algarve. Será la primera parada de un calendario retocado respecto a años anteriores, en el que el objetivo será llegar al 100% al Tour de Francia.

Vestirse allí de amarillo no puede estar en la cabeza de nadie mientras en las carreteras galas estén Pogacar o Jonas Vingegaard. Hay que ser realistas. El podio o una plaza top ya es otra historia. Y acumular triunfos en su palmarés. Ganar, algo para lo que Ayuso está perfectamente cualificado. Desde el primer día. Ya tiene triunfos ilustres en Vuelta, Giro, Tirreno-Adriático, Itzulia o Suiza. En el Algarve partirá como uno de los favoritos, aunque no el único.

Cita de nivel

Del 18 al 22 de febrero, Ayuso tendrá posiblemente como principal rival a un viejo conocido, compañero con el que tuvo sus más y sus menos en el Emirates. Y que, para más inri, actuará como local: el portugués Joao Almeida. En principio es el hombre a batir en su casa.

De la lista de participantes en el Algarve también destacan otros nombres como Filippo Ganna, Oscar Onley, Florian Lipowitz, Daniel Martínez, Richard Carapaz, Julian Alaphilippe o Jasper Philipsen; estos dos últimos dedicados a cazar etapas y no tanto a la general.

Juan Ayuso, durante el «media day» del Lidl-Trek en Dénia / EFE

Cinco días de alta competición en Portugal que comenzarán el miércoles en Vila Real de Santo Antonio y que tendrán sus puntos más calientes en los dos finales en alto de Foia (segunda etapa) y Malhao (quinta y última) y en la contrarreloj de Vilamoura, de casi 20 kilómetros de recorrido. En tierras lusas estarán presentes 24 formaciones, 12 ellas del World Tour, máxima categoría ciclista mundial.

Después del Algarve, Ayuso tiene una hoja de ruta bien marcada hasta julio: París-Niza, Itzulia, Flecha Valona, Lieja-Bastoña-Lieja y Tour de Auvergne. Pero el primer momento de demostrar al mundo que no se ha equivocado al ambicionar más de lo que le podían ofrecer en los Emiratos Árabes Unidos llega este 18 de febrero. El nuevo Ayuso echa a rodar.