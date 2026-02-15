El Orihuela gana y el viento anula el partido del Ilicitano

El Orihuela fue el único equipo de la provincia capaz de ganar en la jornada de este fin de semana en Segunda RFEF, al imponerse a domicilio al Alcalá con una solitaria diana en la segunda mitad. Por su parte, el Alcoyano aguantó un punto en El Collao en la visita del Atlético Baleares, mientras que el Intercity no pudo defender su ventaja inicial en Navalcarnero y acabó perdiendo. El Elche Ilicitano no disputó su partido debido al temporal de viento que ha azotado el Levante español en los últimos días.

Derrota del Intercity

El Intercity naufragó ante el Navalcarnero en un choque donde los locales pusieron dos marchas más y superaron al conjunto dirigido por Quique Hernández. Pese a que los alicantinos dieron primero con el gol de Julio Gracia, este resultó un espejismo, pues dos zarpazos consecutivos de Maroto en apenas tres minutos ponían por delante en el marcador a los madrileños. En la segunda parte los locales no bajaron el ritmo y pese a que Mackay mantuvo con vida al Intercity, Chus Villar a diez minutos para el final sentenciaba el partido.

El Alcoyano, sin gol

El Alcoyano sigue sin ver portería y ya va camino de los seiscientos minutos sin saber lo que es celebrar un gol. En esta ocasión volvió a empatar en casa, obviamente sin goles, ante un Atlético Baleares que tampoco expuso fútbol en exceso sobre el verde del Collao. No fue por falta de voluntad que unos y otros pudieran ver puerta, si bien la ocasión más clara la tuvo Pablo Carbonell cuando el encuentro se consumía, con un zarpazo que repelió el larguero de la portería defendida por Pablo García. El empate sigue condenando al Alcoyano a transitar fuera del «play-off», donde el conjunto visitante sigue asentado.

Triunfo escorpión

El Orihuela asaltó el estadio de la Virgen del Val con un solitario gol de Ángel Sánchez en la segunda mitad. Si bien durante los primeros 45 minutos el conjunto madrileño dispuso de las primeras acciones en el área de Buigues, el Orihuela acabó bien la primera parte, si bien sin acierto arriba. En la reanudación del encuentro, Ángel Sánchez colocó un centro chut certero que superó a Pantoja y desniveló el marcador. Con ello, el Alcalá se repuso y llevó peligro constante a las inmediaciones defensivas del conjunto escorpión, resistiendo bien el envite un Orihuela que a domicilio consumó tres puntos balsámicos.

El Ilicitano, suspendido

El partido que debía enfrentar a Elche Ilicitano y al filial del Getafe en el campo Diego Quiles del Polideportivo Altabix, inicialmente fechado para el sábado por la tarde, debido al temporal de viento que ha sufrido la Comunidad Valenciana en los últimos días y a la suspensión de un buen número de partidos en diversas categorías nacionales del balompié nacional. La mencionada suspensión impide al conjunto dirigido por Carlos Cuéllar intentar continuar con la buena dinámica que el filial estaba llevando en sus últimos partidos como local.