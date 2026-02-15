El Real Madrid pulveriza el récord de penaltis a favor

Los jugadores de la Real Sociedad insistían al extremeño Hernández Maeso que se acercase al VAR para refutar que los penaltis que señaló de Aramburu a Vinícius habían sido invención del brasileño. En el primero, el recorte del madridista se topa con un pie del defensa, que le traba probablemente con menos fuerza de la necesaria para derribarle. Pero al tocarle, la decisión de señalar falta máxima del colegiado se justifica. En el segundo, cuando el lateral txuri-urdin se va a lanzar para tratar de frenarle, Vinícius ya se está tirando. Una imagen tan nítida como irrefutable en la que se aprecia que la caída se produce por voluntad del delantero, no por la consecuencia de la entrada del defensa. Se puede entender que por la velocidad de la jugada el colegiado no lo vea, pero el VAR debe llamar la atención del árbitro al ser un error evidente que provoca una consecuencia grave para el encuentro.

Para Iturralde González, ex árbitro y comentarista en la cadena SER, "hace mucho más Vinicius por ir al suelo que el defensor por derribarle. Para mí, el contacto que hay no es suficiente para pitar penalti". Y sobre el segundo fue aún más claro: "Con la pierna izquierda más que con la derecha. Se está tirando antes... Para mí no es penalti. El primer penalti, a mí no me parece, pero hay contacto. Nadie tiene la verdad absoluta. Pero en este se tira muchísimo antes. Aquí no hay".

El técnico visitante, Pellegrino Matarazzo era más práctico tras la goleada y trataba de que sus jugadores aprendieran la lección: "Ha habido contacto en los dos penaltis, por lo tanto no hay motivo para que se llamara desde el VAR para cambiar la decisión. Vinícius ha sido listo"

Récord en la jornada 24

Indepependientemente de la opinión sobre los mismos, la realidad es que el Real Madrid ha batido, con la señalización de estos dos penaltis, el récord histórico de penaltis a favor de un equipo en la jornada 24 de Liga. Hasta ahora lo tenía el Fútbol Club Barcelona, que en la temporada 1950-51 y en la 2015-16 veía cómo le pitaban doce penaltis a favor a estas alturas de la competición. Sin embargo, con los dos señalados ante la Real Sociedad, el Real Madrid suma 13 faltas máximas en la jornada 24, superando el anterior registro. De esas 13, Mbappé ha anotado ocho, Vinícius tres y cada uno de ellos ha fallado un lanzamiento.

Pero llama todavía más la razón el bagaje de penaltis a favor y en contra que le han pitado a los de Arbeloa y la diferencia con Barcelona y Atlético de Madrid, por poner una refencia. Como revela 'La Liga en Directo' mientras el Real Madrid lidera la tabla de penaltis en la Liga 2025-26 con un +10 fruto de los 13 penaltis a favor y 3 en contra, el Barcelona suma un +2 (6 a favor y 4 en contra) y el Atlético un +1 (3 a favor y 2 en contra). Además, se da la circunstancia de que Vinicius es el primer jugador del Real Madrid que provoca dos penaltis, lanza ambos y los convierte en un mismo partido de liga desde hace 75 años. Porque el último que lo logró fue el también madridista Luis Molowny contra el Valencia, el 14 de octubre de 1951.

Lidera también Europa

Si ampliamos el análisis a las últimas cinco temporadas, el Real Madrid vuelve a liderar la tabla de equipos más favorecidos con 54 pitados a favor y 16 en contra (+38), le sigue el Valencia en penaltis a favor con 36 por 33 en contra (+3), Osasuna cuenta con 31 a favor y 25 en contra (+6) y cuarto es el Barcelona con 32 a favor y 20 en contra (+12).Y si se compara con los equipos de las otras grandes ligas a los que se han pitado más penaltis a favor (información de Opta), también gana por goleada. Los 13 que lleva el Real Madrid están muy por delante de los 9 del Bayern de Múnich o los 8 del Mainz alemán, del Brentford inglés y del Brest francés.