Balonmano
Atticgo Elche y Elda Prestigio firman dos empates en la liga Guerreras
Las franjiverdes igualan en Valladolid y las eldenses en casa ante Porriño
David Sánchez
Atticgo Elche y Elda Prestigio, los dos representantes de la provincia en la liga Guerreras Iberdrola de balonmano, han firmado sendas tablas en su partidos correspondientes a la jornada 19 de la competición: las ilicitanas en su visita al Caja Rural Aula Valladolid (20-20) y las eldenses en casa ante Conservas Orbe Zendal Porriño (27-27).
El Atticgo Elche sumó un punto en su visita al Caja Rural Aula Valladolid tras empatar 20-20 en un encuentro de ida y vuelta. El conjunto franjiverde logró frenar la dinámica negativa de las últimas semanas en un duelo muy equilibrado y competido hasta el final.
Las ilicitanas tuvieron el triunfo en su mano en la última acción del choque, pero Paula Agulló se topó con la portera argentina Marisol Carratú, exfranjiverde, que negó la posibilidad de triunfo visitante. Carmen Figueiredo, con siete goles, fue la máxima anotadora del Atticgo.
Elda Prestigio-Porriño
Por su parte, el Elda Prestigio llevó de cara el encuentro en los compases iniciales y acabó rascando un empate. Sin poder abrir hueco, el primer cuarto de partido fue local hasta que Porriño empezó a dar con la tecla y encontró por donde hacer daño a un Elda Prestigio que pasó por momentos erráticos en ataque, sirviéndose de ello un Porriño que al descanso se marchó cuatro arriba (12-16).
En la segunda mitad fue de nuevo el Elda Prestigio quien entró con el pie derecho e hizo sufrir carencias ofensivas a Porriño hasta equilibrar el partido a los once minutos (20-20). Otra vez supo reaccionar Porriño y, tras ello, las eldenses, lideradas por Malena Valles y sus nueve goles, volverían a llevar el encuentro a un empate final, con opción visitante con reloj a cero que resultó infructuosa.
