El Campello anota la canasta más importante: jornada de baloncesto por el cáncer infantil
La iniciativa solidaria "Canastas Contra el Cáncer Infantil", celebrada el pasado fin de semana, cuenta con la participación de la Fundación Unoentrecienmil
El Campello ha vivido un fin de semana (14 y el 15 de febrero) que trasciende lo deportivo para convertirse en un verdadero ejemplo de unión, compromiso y esperanza. El Club Baloncesto Casino Campello participó activamente en la iniciativa solidaria “Canastas Contra el Cáncer Infantil”, impulsada por la Fundación Unoentrecienmil, transformando los partidos en un gesto colectivo de apoyo a la investigación contra esta enfermedad.
Desde primera hora del sábado, en el Pabellón Centro se respiraba un ambiente especial. Las gradas llenas de familias, jugadores y vecinos que no solo acudían a disfrutar del baloncesto, sino también a sumar su granito de arena a una causa que toca el corazón de todos. Cada canasta anotada tenía un valor añadido: el de convertirse simbólicamente en una aportación a la investigación del cáncer infantil.
Durante las jornadas se disputaron varios encuentros de categorías base, con partidos cargados de intensidad, compañerismo y emoción. La próxima semana se celebrarán nuevos encuentros que también se sumarán a la iniciativa solidaria, tras los aplazamientos provocados por el reciente temporal. Las jornadas contaron con la presencia de árbitros oficiales de la Federación, cuya labor aportó rigor y profesionalidad a los encuentros, garantizando el correcto desarrollo de los partidos en un ambiente de máxima deportividad.
El presidente del club, David Roncero, explicó el sentido de esta iniciativa: “Lo que hemos organizado hoy es a través de la Fundación Unoentrecienmil. Cada año impulsan una campaña en la que recaudamos fondos para el estudio de la cura del cáncer infantil. Debido al temporal hemos tenido que suspender muchos partidos, así que organizaremos esta semana y la siguiente para recaudar dinero y donarlo a la fundación”.
Roncero quiso también agradecer la implicación de todos los participantes y el apoyo recibido: “Es una iniciativa que hacemos cada año y agradecemos mucho la colaboración y el respaldo que estamos teniendo”. Más allá del marcador, lo verdaderamente importante fue el espíritu que se vivió sobre la pista y en la grada. Sonrisas, abrazos y gestos de complicidad acompañaron cada partido, recordando que el baloncesto puede ser una poderosa herramienta de apoyo, visibilidad y esperanza.
Jornadas extraordinarias en lo deportivo, y profundamente significativas en lo humano. El Campello volvió a demostrar que es un municipio solidario, capaz de unirse en torno a una causa común, especialmente cuando se trata de los más pequeños. No importaba el marcador. Importaba solo la investigación. Un mensaje claro de apoyo, unión y vida.
