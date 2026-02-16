El viento suspende la Olympic Week Youth del RCRA

El temporal de viento obligó a suspender pruebas de la regata Olympic Week Youth de la modalidad de vela 420 los pasados días 13, 14 y 15 de febrero; una competición que, organizada por la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana, se celebró en las instalaciones del Tiro de Pichón, reuniendo a un centenar de regatistas.

En las tres jornadas que estaban programadas durante el fin de semana para la competición se cambió la programación por el mal tiempo que ha azotado a la provincia de Alicante durante los últimos días, de tal forma que el primer intento de salida al mar se aplazó, al alcanzar los vientos los 25 nudos.

Desde el Real Club de Regatas de Alicante (RCRA) se ciñeron además a la alerta naranja decretada por el Ayuntamiento de Alicante para el sábado, 14 de febrero, que prohibía expresamente todas las actividades al aire libre; un aviso que finalmente se alargó durante todo el fin de semana. Por eso, la Olympic Week Youth en la categoría de 420 finalizó sin ninguna manga disputada.

Campeonato de España

Hay que tener en cuenta que la Olympic Week Youth era una prueba que iba a servir a los regatistas participantes en la misma como entrenamiento para preparar el Campeonato de España de 420.

El mencionado campeonato nacional se disputará durante la Semana Santa, del 30 de marzo al 4 de abril, en la sede del Tiro de Pichón, y reunirá a jóvenes regatistas procedentes de toda España, convirtiendo Alicante en el epicentro nacional de esta clase juvenil. La cita previa, en febrero, era el momento idóneo tanto para ponerse a punto de cara a la competición como para conocer de primera mano el terreno en el que se tendrán que mover estos prometedores deportistas.

Participantes de la Olympic Week Youth, a la espera de saber si compiten o no / INFORMACIÓN

Con la Olympic Week Youth en la modalidad de vela 420 y el próximo Campeonato de España de 420, el Real Club de Regatas de Alicante demuestra su apuesta por una clase estratégica en vela.

Noticias relacionadas

El propio vocal de Vela Ligera de la Junta Directiva del Real Club de Regatas de Alicante, Joaquín Valero, explicó que «lamentamos no haber podido completar la regata, especialmente por el esfuerzo de los regatistas que se han desplazado hasta Alicante. La seguridad es siempre la prioridad en el mar. Ahora centramos todos nuestros esfuerzos en el Campeonato de España de 420, donde esperamos que las condiciones acompañen y podamos disfrutar de una gran competición».