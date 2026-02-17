La lateral izquierdo Mara López ficha por el Atticgo Elche... para la próxima temporada

El CBM Elche ha llegado a un acuerdo con la lateral izquierdo Mara Susana López, conocida deportivamente como Mara López (Montecarlo, Argentina, 16/04/2007) para integrarse en su plantilla de cara a la temporada 2026/2027. La internacional junior argentina, que tendrá ficha de División de Honor Plata y que actuará como defensora del 3 franjiverde, procede de Club Ferrocarril Oeste bonaerense de la Liga de Honor Damas Oro, máxima categoría del balonmano femenino argentino.

La jugadora sudamericana viene de competir con La Garrita en el torneo internacional clasificatorio Sur-Centro para el Mundial sub-20, en el que su equipo ha logrado el billete para disputar la cita que se celebrará entre junio y julio del presente año en sede por determinar, además de haber logrado la medalla de plata los Juegos Panamericanos celebrados en Asunción (Paraguay); además de haber formado parte del combinado en categorías inferiores en citas precedentes.

Mara López empezó a jugar al balonmano con seis años en la escuela de iniciación deportiva de Montecarlo, para posteriormente pasar al club de Gimnasia. La argentina dio un paso más en su carrera compaginando la práctica del balonmano en el Club Ferrocarril Oeste, con quien ha sido campeona del último torneo Clausura y en donde ha desarrollado y ha perfeccionado su balonmano a un mayor nivel, con sus estudios de kinesiología en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El nuevo fichaje franjiverde ha destacado que “he elegido el CBM Elche porque cumple con mis expectativas de seguir creciendo como jugadora en lo individual y para tener una experiencia de mejorar. Es un club que me va a ayudar muchísimo a evolucionar”. La argentina ha explicado que “mis objetivos individuales son crecer como jugadora, en lo colectivo y en lo individual, técnicamente y dejar al CBM Elche lo más alto posible y representarlo de la mejor manera”.

Además, Mara López también ha querido resaltar que “firmar con el CBM Elche es una felicidad muy grande, es una oportunidad enorme que conlleva una gran responsabilidad que la voy a cumplir al 100%, dejando siempre lo mejor en cada entrenamiento y en cada partido” y ha reconocido que “he estado siguiendo al equipo bastante. Se que son las actuales subcampeonas de Liga Guerreras Iberdrola y que hay un equipo muy completo al que tengo muchas ganas de sumarme para aportar mi trabajo”.